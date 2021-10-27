البطولة العربية لكرة اليد للسيدات: تعادل النادي الافريقي و الزهراء الرياضية 26-26

وات - تعادل النادي الافريقي مع الزهراء الرياضية بنتيجة 26-26 في المباراة التي جمعتهما اليوم الاربعاء بقاعة نابل في اطار الجولة الثانية من منافسات النسخة الخامسة للبطولة العربية للاندية البطلة لكرة اليد للسيدات.



وتفوق نادي بومرداس الجزائري من جهته على اربيل العراقي بقاعة الحمامات بنتيجة عريضة استقرت على 37-17.



وكانت الزهراء الرياضية قد فازت امس الثلاثاء على نادي فتيات بومرداس الجزائري بنتيجة 30-25 في اطار الجولة الافتتاحية فيما تفوق نادي الابيار الجزائري على نادي اربيل العراقي بنتيجة 45-12.



وتجدر الاشارة الى ان الدورة تقام في شكل بطولة مصغرة من 5 اندية يلعب كل واحد في الدور الاول اربع مباريات على ان يتاهل اصحاب المراكز الاربعة الاولى الى الدور نصف النهائي.



وفي المربع الذهبي، يواجه صاحب المركز الاول المتحصل على المركز الرابع فيما يلاقي صاحب المركز الثاني المتحصل على المركز الثالث.



الاربعاء 27 اكتوبر 2021

الزهراء الرياضية - النادي الافريقي 26-26

نادي فتيات بومرداس الجزائري - اربيل العراقي 37-17





الترتيب

1-الزهراء الرياضية 3 2

-ابيار الجزائري 2 1

-ف.بومرداس 2 2

4-النادي الافريقي 1 1

5-اربيل 0 2



الخميس 28 اكتوبر 2021

س 14 (قاعة الحمامات) نادي فتيات بومرداس الجزائري - الابيار الجزائري

س 14 (قاعة نابل) اربيل العراقي / النادي الافريقي



الجمعة 29 اكتوبر 2021

س 16 (قاعة نابل) اربيل العراقي - الزهراء الرياضية

س 16 (قاعة الحمامات) النادي الافريقي - الابيار الجزائري



الاحد 31 اكتوبر 2021

س 14 (قاعة الحمامات) النادي الافريقي - نادي فتيات بومرداس الجزائري

س 14 (قاعة نابل) الابيار الجزائري / الزهراء الرياضية



الاثنين 1 نوفمبر 2021

س 13 (قاعة نابل) الدور نصف النهائي الاول

الاول ضد الرابع

س 13 (قاعة الحمامات) الدور نصف النهائي الثاني

الثاني ضد الثالث



الثلاثاء 2 نوفمبر 2021

س 12 (قاعة نابل) اللقاء الترتيبي من اجل المركز الثالث

س 15 (قاعة الحمامات) الدور النهائي



