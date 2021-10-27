أمطار غزيرة الاربعاء في الوطن القبلي والساحل تتجاوز 100 مم

توقع المعهد الوطني للرصد الجوي نزول امطار غزيرة، الاربعاء، في الوطني القبلي لتتجاوز في المعتمديات الشرقية 80 و100 مليمترا على غرار حمام الغزاز والهوارية، وفق نشرة متابعة اصدرها صباح اليوم.



واوصى المعهد بملازمة الحذر واليقظة باعتبار ان الامطار ستنزل بكميات عالية في حيز زمني وجيز مما قد ينجر عنه تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في المناطق القريبة من الاودية لا سيما وان ولاية نابل هي منطقة متشعبة هيدرولوجيا يعني تفيض فيها الاودية .





وحسب ذات التوقعات، ستشمل الامطار، في مرحلة ثانية، مناطق الساحل (سوسة والمنستير والمهدية) مع تساقط البرد وظهور الصواعق بأماكن محدودة وهبوب رياح قوية اثناء ظهور السحب الرعدية تتجاوز سرعتها مؤقتا 70 كلم/س.



وحذر المعهد من هبات الرياح القوية في المناطق الساحلية الشرقية على طول الشريط الساحلي (سوسة ونابل ومدنين وصفاقس والمنستير وقابس) داعيا البحارة الى اليقظة لان البحر سيكون مضطربا الى شديد الاصطراب..



وحسب التوقعات الجوية ستتواصل هذه التقلبات الجوية الى يوم غد لتعود مؤشرات الصحو يوم الجمعة المقبل.



