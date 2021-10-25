القصرين : الأمطار الغزيرة بتالة تلحق أضرارا بالمحاصيل الزراعية وبالآبار

وات - تسببت الأمطار الغزيرة التي تهاطلت في الليلة الفاصلة بين يومي السبت والأحد المنقضيين في عدة مناطق بمعتمدية تالة من ولاية القصرين، والتي تجاوزت ال15 مم، في ارتفاع منسوب مياه الأودية وسيلانها مما أدى إلى إلحاق أضرار بالمحاصيل الزراعية وبالآبار، لاسيما في منطقة "شاكر"، وفق معتمد تالة، جوهر الشعباني.

وذكر الشعباني، في تصريح ل(وات)، اليوم الإثنين، أنه تم تكليف لجنة محلية، برئاسة رئيس خلية الإرشاد الفلاحي، لمعاينة الاضرار الفلاحية المذكورة وتقييمها ورفع تقرير في الغرض لرفعه للسلط المعنية.

وبين من جهة أخرى، أن اللجنة المحلية لمجابهة الكوارث الطبيعية وتنظيم النجدة بتالة في انعقاد دائم، وهي على أتم الإستعداد تحسبا للتغيرات المناخية المرتقبة .

وأكد، أنه تم للغرض تسخير جميع الإمكانيات المادية والبشرية والعمل على توفير كافة المواد الغذائية الأساسية لتلافي النقائص الممكن تسجيلها عند نزول الأمطار أو تهاطل الثلوج، بإعتبار وأن معتمدية تالة تعتبر الأشد برودة بالجهة وعادة ما تشهد خلال هذه الفترة تقلبات مناخية كبرى.

ووجه المعتمد بالمناسبة دعوته إلى كافة المواطنين لتوخي الحذر وعدم المجازفة وشق الأودية، مشيرا إلى الحادثة الأخيرة التي عاشت على وقعها معتمدية تالة والمتمثلة في هلاك شابين، كان جراء المجازفة وشق وادي العيون الحمر في منطقة بولحناش.





