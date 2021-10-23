الاستظهار بنتيجة سلبية لتحليل كورونا على متن الرحلات الدولية للخطوط السريعة بداية من 27 أكتوبر 2021

أعلنت الخطوط التونسية السريعة عن ضرورة استظهار المسافرين على متن رحلاتها الدولية بشهادة مخبرية تثبت النتيجة السلبية لتحليل كورونا "بي سي آر" على أن لا يتجاوز تاريخ التحليل 72 ساعة، قبل الصعود إلى الطائرة



وأكدت الخطوط السريعة، في بلاغ لها، مساء السبت، أن هذا الإجراء يدخل حيز التنفيذ يوم 27 أكتوبر 2021، ليشمل الوافدين الذين استكملوا التلقيح وغير الملقحين (من 12 سنة فأكثر)، وذلك عملا بالقرارت التي اتخذتها وزارة الصحة



وأعلمت شركائها من وكالات الأسفار في الخارج بتطبيق هذا الإجراء على كل المسافرين الوافدين على تونس



وذكرت بأن المسافرين غير الملقحين يخضعون إلى إجراء الحجر الصحي الإجباري لمدة سبعة أيام بنزل. واعتبرت أن الذين تلقوا تلقيح "جانسين" منذ 28 يوما أو الجرعة الأخيرة من تلقيح آخر منذ 14 يوما، أشخاص قد استكملوا عملية التطعيم



