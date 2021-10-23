العرض الجماهيري الاول لمسرحية "صبرة والوحش" للمخرج المختار الوزير

Publié le Samedi 23 Octobre 2021 - 15:04قراءة: 0 د, 35 ث
تقدم دار الثقافة النموذجية ببن عروس غدا الاحد العرض الجماهيري الاول لمسرحية "صبرة والوحش" بداية من الساعة العاشرة صباحا وهي من تاليف واخراج المختار الوزير وانتاج المسرح الوطني لفن العرائس.

ويعود المختار الوزير على مستوى التاليف والاخراج الى اعماله المسرحية العرائسية التي عرف بها من خلال احدث انتاجات المسرح الوطني لفن العرائس "صبرة والوحش" العمل العرائسي الموجه للاطفال واليافعين والمقتبس من خرافة تقليدية بطلتها "صبرة" الفتاة التي تتحدى الصعاب وتتمرد على الظلم وتكسر حاجز الظلمات والاشاعات والاساطير الكاذبة التي تحكم على الانسان بالخنوع والذل.

المسرحية من تمثيل نهاد التواتي وفاطمة الزهراء المرواني وهيثم وناسي واسامة الماكني وريان العيشاوي اما السينوغرافيا فهي لعبير بن وراد والتصميم والانارة لمصطفى كمال الكوندي وتنفيذ ورشة المركز الوطني لفن العرائس.


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