الفرقة البحرية للديوانة بسوسة تحبط محاولة تهريب سفينة جانحة

Publié le Samedi 23 Octobre 2021 - 11:39قراءة: 0 د, 42 ث
تمكنت الفرقة البحرية للديوانة بسوسة على إثر عمل استعلامي بالتنسيق مع مصالح الوحدة البحرية بتونس من إحباط محاولة تهريب سفينة جنحت إلى السواحل التونسية وأصبحت حطاما بحريا عالقا بالقرب من جزيرة "قورية" بجهة المنستير، حيث تولى شخص تونسي الجنسية اقتناءه إثر بتة عمومية ثم تعمد اقتناء راية سفينة من إحدى الدول الأجنبية قصد تهريب الحطام البحري إلى الخارج على أساس أنه سفينته، حيث تمكنت مصالح الديوانة البحرية من ضبط هذا الحطام أثناء محاولة إخراجه من السواحل التونسية عن طريق جرار بحري دون استكمال الإجراءات الديوانية المستوجبة عند تصدير الحطام البحري و المتمثلة في الحصول على رخصة تصدير ودفع المعاليم والأداءات الديوانية والمقدرة بحوالي مليونين وثلاثمائة ألف دينار.




ووفق بلاغ للديوانة تم تحرير محضر حجز من أجل جنحة التهريب المتأتية عن محاولة التصدير بدون اعلام خارج مكاتب الديوانة باستعمال وثائق مفتعلة وكذلك مخالفات صرفية تتعلق بخلاص شركات أجنبية على غير الصيغ القانونية.

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