معهد الرصد الجوي: نزول أمطار مؤقتا رعدية بأغلب المناطق بداية من ظهر غد السبت

Publié le Vendredi 22 Octobre 2021 - 18:34قراءة: 0 د, 22 ث
يتسم الوضع الجوي بداية من ظهر يوم غد، السبت، إلى غاية الاثنين 25 أكتوبر 2021، بنزول أمطار مؤقتا رعدية بأغلب المناطق تكون أحيانا غزيرة وهامّة خاصّة بالولايات الساحلية الشمالية وكذلك بمناطق الوسط.

وتشير توقعات مصالح الرصد الجوّي إلى أن تتراوح كميّات الأمطار بين 40 و60 مليمترا وتصل محليا إلى حدود 80 مليمترا مع تساقط البرد بأماكن محدودة وهبوب رياح قوية تتجاوز سرعتها، عندما تكون في شكل هبات، 70 كلم/س أثناء ظهور السحب الرعدية.

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