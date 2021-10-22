احتفالية "ثلاثون " بالمركز الثقافي بئر الاحجار :مسيرة حافلة بالانشطة الثقافية

يحتفل المركز الثقافي بئر الاحجار بالمدينة العتيقة بالعاصمة تونس بمرور ثلاثين سنة على انبعاثه (24 اكتوبر 1991) حيث تقرر تنظيم احتفالية "ثلاثون" التي تجمع بين الموسيقى والشعر والشهادات الحية لمثقفين ورواد هذا المعلم العتيق من خلال برمجة مجموعة من الفعاليات والمواعيد الثقافية.

وتتزامن احتفالية المركز الثقافي بئر الاحجار مع ذكرى وفاة موسيقار الاجيال محمد عبد الوهاب حيث تقدم جمعية "احباء محمد عبد الوهاب" عرضا موسيقيا في اطار احتفالية "ثلاثون" بقيادة عباس المقدم وذلك يوم السبت 23 اكتوبر الجاري بداية من الساعة الخامسة بعد الزوال الى جانب برمجة امسية شعرية يوم الاحد 24 اكتوبر الجاري بداية من الساعة الرابعة بعد الظهر بتنسيق من الشاعر سوف عبيد وجمعية ابن عرفة وتجمع بين القراءات الشعرية والشهادات الحية لعدد من المثقفين تستحضر اهم المحطات الثقافية التي عاشها المركز الثقافي بئر الاحجار على امتداد ثلاثة عقود على غرار احتضانه لعدد من عروض مهرجان المدينة وتمارين عرض "الحضرة" والعروض الفنية المنجزة داخله والعديد من الذكريات التي تؤرخ للمركز ولانشطته .

ويشار الى عودة الانشطة المعتادة بالمركز الثقافي بئر الاحجارمنذ بداية شهر اكتوبر الجاري مع عودة الانشطة الثقافية بعد القيود التي فرضتها جائحة كورونا حيث انطلق عدد من النوادي المنضوية صلبه في الانشطة على غرار نادي المسرح والموسيقى والفن التشكيلي والسمعي البصري باشراف عدد من المختصين كل في مجاله.



