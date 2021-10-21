مودييز تخفض من تصنيف أربعة بنوك تونسيّة وتحافظ على آفاقها السلبيّة

Publié le Jeudi 21 Octobre 2021 - 18:21قراءة: 0 د, 45 ث
وات - أعلنت وكالة التصنيف الدولية "مودييز" مراجعتها نحو التخفيض تصنيف الإيداعات البنكية على المدى الطويل من ""ب 3" إلى "سي أ أ 1" لأربعة بنوك تونسيّة.

ويتعلّق الأمر ببنك الأمان والبنك العربي لتونس والبنك التونسي وبنك تونس العربي الدولي.

وفي ما يتعلّق بتصنيف الإيداعات على المدى الطويل للشركة التونسيّة للبنك فقد تمّ تأكيدها عند "سي أ أ 1.

وأشارت وكالة التصنيف الدولي، أيضا، في بلاغ أصدرته على موقعها، أنّها خفّضت من تقييمها للقروض التي ستحصل عليها البنوك بالنسبة لبنك تونس العربي الدولي والبنك التونسي من "ب 3" إلى "س أ أ 1" كما خفضت من هذا التقييم بالنسبة لبنك الامان والبنك العربي لتونس من "س أ أ 1" إلى س أ أ 2" مع تأكيد تقييمها بالنسبة للشركة التونسيّة للبنك في حدود "س أ أ 3"
وتبقى الآفاق على الترقيم بالنسبة لكل البنوك سلبيّة.
وبالنسبة لمودييز فإنّ مراجعة التصنيف اليوم يعود إلى المناخ الصعب، الذّي تعمل في إطاره البنوك التونسيّة.
م/نادية



Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 234665

BenMoussa  (Tunisia)  |Jeudi 21 Octobre 2021 à 19h 59m |           
من يعتقد ان الامارات والسعودية ستحمينا وتعيننا فهو واهم
ونتيجة تدخلاتهما في اليمن واضحة
فهم ممن يصدق فيهم المثل 'يبيع القرد ويضحك على شاريه'

Radhiradhouan  (Tunisia)  |Jeudi 21 Octobre 2021 à 19h 20m |           
التعيس يعدكم الفقر والإفلاس



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