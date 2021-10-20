صدرا في الرائد الرسمي: أمران رئاسيان يتعلقان بدعوة الناخبين للتصويت في انتخابات بلدية جزئية في 7 بلديات

تضمن العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية (العدد97)، والصادر اليوم الأربعاء، أمرين رئاسيين يخصان دعوة الناخبين لانتخابات بلدية جزئية في 7 بلديات.

ووفق الأمر الرئاسي الأول، وعدده 147، تمت دعوة الناخبين في بلدية منزل كامل (ولاية المنستير) لانتخاب أعضاء المجلس البلدي، وذلك يوم الأحد 31 اكتوبر الجاري، على أن يصوت العسكريون وأعوان الأمن الداخلي من المسجلين بهذه الدائرة الانتخابية، يوم السبت 30 من الشهر الجاري.

وتضمن الأمر الرئاسي الثاني، وعدده 148، دعوة الناخبين في الدوائر الانتخابية بالسبيخة (القيروان) ومنزل حر وأزمور وحمام الأغزاز (ولاية نابل) وحمام سوسة (سوسة) والمروج (بن عروس)، لانتخاب أعضاء المجالس البلدية، وذلك يوم الأحد 12 ديسمبر المقبلن على أن يصوت العسكريون وأعوان الأمن الداخلي من المسجلين بهذه الدوائر الانتخابية، يوم السبت 11 ديسمبر 2021.



