وزيرة الشؤون الثقافية: "الملفات الاجتماعية للفنانين من ضمن أولويات عملنا"

وات - أكدت وزيرة الشؤون الثقافية حياة قطاط القرمازي أنها ستنكب على معالجة الملفات الاجتماعية للفنانين، قائلة إن "الوضعية الاجتماعية للفنان ستكون من ضمن أولويات عملنا صلب الوزارة".



وأفادت في تصريح إعلامي، قُبيل انطلاق حفل افتتاح الدورة 21 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، أن القطاع الثقافي والفني أنهكته جائحة كورونا، متعهّدة بالعمل على إيجاد حلول للقطاع لحماية الفنانين.



وعبّرت الوزيرة عن سعادتها بعودة الحياة الثقافية والفنية وكذلك عودة نسق الحياة الطبيعية للتونسيين بعد التحسّن الملحوظ للوضع الصحي.

وتحدّثت أيضا عن أهمية الإعلام ودوره التربوي والثقافي والتعليمي، قائلة: "نحن في منعطف تاريخي جديد والإعلام له دور محوري، نحن مع الإعلام المسؤول البناّء الذي يدعو للحياة ويدعو للإصلاح والترويج لتونس الجميلة لنستعيد بلادنا ونبني لجيل مسلح بالعلم والثقافة والفكر".



