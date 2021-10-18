رابطة الابطال الافريقية - برنامج مقابلات اياب الدور التمهيدي الثاني

يختتم الدور التمهيدي الثاني من مسابقة رابطة أبطال افريقيا 2021-2022 نهاية الاسبوع الجاري عندما تقام مباريات الإياب في الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر الجاري.



وستتأهل الفرق الفائزة بمجموع المباراتين إلى مرحلة المجموعات ، بينما ستنتقل الفرق المنسحبة إلى الدور التمهيدي ( مكرر) من مسابقة كأس الكونفيدرالية.



فيما يلى الجدول الكامل (المباريات بتوقيت جرينتش).





الجمعة 22 أكتوبر 2021

17:00 - الإسكندرية / الزمالك (مصر) - توسكر (كينيا) (1-0)



السبت 23 أكتوبر 2021

13:00 - المنستير / النجم الساحلي – الجيش الرواندي (رواندا) (1-1)

13:00 - مانزيني / رويال ليوباردز (إيسواتيني) - ساجرادا إسبيرانسا (أنجولا) (1-3)

13:00 - لوساكا / زاناكو (زامبيا) - المريخ (السودان) (0-3)

14:00 - لوبومباشي / تي بي مازيمبي (الكونغو الديمقراطية) - أمازولو (جنوب إفريقيا) (0-0)

15:00 - لواندا / بترو أتليتيكو (أنجولا) - جمعية أوتوهو (الكونغو) (2-2)

16:00 - القاهرة / الأهلي (مصر) – الحرس الوطني (النيجر) (1-1)

18:00 - الدار البيضاء / الرجاء (المغرب) - ال. بي. ار .سي أويلرز (ليبيريا) (2-0)



الأحد 24 أكتوبر 2021

13:00 - دار السلام / سيمبا (تنزانيا) - جوانينج جالاكسي (بوتسوانا) (2-0)

14:00 - بريتوريا / ماميلودي صنداونز (جنوب إفريقيا) - جمعية مانييما يونيون (الكونغو الديمقراطية) (2-2)

16:00 - رادس (تونس) / الترجي التونسي - الاتحاد (ليبيا) (0-0)

16:30 - كوناكري / هورويا (غينيا) - ستاد مالي (مالي) (1-0)

17:00 - السويس (مصر) / الهلال (السودان) - ريفرز يونايتد (نيجيريا) (1-1)

17:00 - سطيف / وفاق سطيف (الجزائر) - نواديبو (موريتانيا) (1-3)

18:00 - الجزائر العاصمة / شباب بلوزداد (الجزائر) - أسيك ميموزا (كوت ديفوار) (1-3)

19:00 - الدار البيضاء / الوداد (المغرب) - هارتس أوف أوك (غانا) (0-1)



