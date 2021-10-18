متابعة للوضع الوبائي بمختلف الولايات: الاثنين 18 أكتوبر ..

وات -





سيدي بوزيد: 153 ألفا و613 شخصا تلقوا الجرعة الأولى من التلقيح ضد فيروس "كورونا"



بلغ عدد الذين تلقوا الجرعة الأولى من التلقيح ضد فيروس "كورونا" في ولاية سيدي بوزيد إلى غاية يوم الخميس الفارط، 153 ألفا و613 شخصا، وفق ما أفاد به المنسّق الجهوي للحملة الوطنية للتلقيح ضد "الكوفيد 19"، رفيق نصيبي.

وأشار نصيبي، في تصريح ل(وات)، إلى أن عدد الذين تلقوا الجرعة الثانية من التطعيم ضد فيروس "كورونا" بالجهة بلغ 91 ألفا 277 شخصا، وعدد حالات الذين تعرضوا إلى أعراض جانبية منذ بداية الحملة 202 حالات، كانت أغلبها أعراض بسيطة وخفيفة.

وذكر ، أن عدد الذين بادروا بالتسجيل لتلقي التلقيح ضد فيروس "كورونا" قد بلغ 204 آلاف و657 شخصا، حسب آخر تحيين.









صفاقس-كوفيد19: استقرار في إجمالي الوفيات لليوم الثاني على التوالي مع رصد 13 اصابة جديدة و19 حالة شفاء



لم تسجل ولاية صفاقس، خلال الـ24 ساعة الاخيرة، اية حالة وفاة جديدة ناجمة عن الاصابة بفيروس "كورونا"، وذلك لليوم الثاني على التوالي، مع تماثل 19 شخصا للشفاء مقابل رصد 13 اصابة جديدة بالفيروس، وذلك من ضمن 307 تحاليل مخبرية، انجزت امس الاحد، بمخبر التحاليل الجرثومية بالمستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس وعدد من المخابر الخاصة بالجهة، أي بنسبة حدوث قدرت بـ4.23 بالمائة.

وبالاعتماد على هذه الحصيلة المحينة حول تطور الوضع الوبائي بجهة صفاقس، الواردة في البلاغ، الصادر اليوم الاثنين، عن الادارة الجهوية للصحة، يرتفع اجمالي الوفيات منذ بداية ظهور الجائحة الوبائية بالجهة، الى 1756 حالة وفاة، والعدد الجملي للاصابات الى 57 ألفا و5 اصابات، من ضمنها 55 ألفا و595 حالة تماثل اصحابها للشفاء.

وحول طاقة الايواء بالمستشفيات والمصحات الخاصة لمرضى "كوفيد19 "، تشير المعطيات الواردة في ذات البلاغ، الى ان 13 مصابا يقيمون باقسام العناية المركزة، و26 مصابا بقسم "كوفيد-19 " بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر، بينما يقيم 7 مصابين في عدد من المصحات الخاصة في الجهة.

وبخصوص نسق تقدّم الحملة الوطنية للتلقيح ضد "كوفيد19" بجهة صفاقس، أظهر التقرير اليومي الصادر عن الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس، أن العدد الجملي للمنتفعين بالتلاقيح بمختلف المراكز في الجهة، بلغ الى حدود يوم 16 اكتوبر الجاري 893 ألفا و247 منتفعا، وذلك منذ انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح يوم 13 مارس 2021 .



