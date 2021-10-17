كاس تونس لكرة اليد : النادي الافريقي - الترجي الرياضي ونادي ساقية الزيت - بعث بني خيار في الدور نصف النهائي

Publié le Dimanche 17 Octobre 2021 - 17:45قراءة: 0 د, 27 ث
سيتبارى النادي الافريقي مع الترجي الرياضي التونسي فيما يواجه نادي ساقية الزيت بعث بني خيار في الدور نصف النهائي لكاس تونس لكرة اليد لموسم 2020-2021 وذلك على ضوء عملية القرعة التي سحبت مساء اليوم الاحد بمقر راديو "اي اف ام".

ويقام الدور نصف النهائي يوم 22 اكتوبر الجاري.

وكان النادي الافريقي تاهل الى المربع الذهبي على حساب النجم الساحلي 29-24 فيما فاز الترجي الرياضي على جمعية الحمامات 31-28.

وتغلب نادي ساقية الزيت في الدور ربع النهائي على مستقبل مجاز الباب 31-26 في حين تفوق بعث بني خيار على اولمبيك سليمان 33-31.

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