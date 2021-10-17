متابعة للوضع الوبائي بمختلف الولايات: الأحد 17 أكتوبر ..

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المهدية - كورونا: النسبة اليومية للعينات الايجابية تصل إلى 2 بالمائة



نزلت النسبة اليومية للعينات الايجابية لفيروس كورونا بالمهدية، اليوم الأحد، إلى 2 بالمائة بعد تسجيل إصابة واحدة جديدة من بين 59 عينة تم تحليلها مخبريا.

وبلغ مجموع الإصابات بالفيروس التاجي بالجهة، منذ ظهور الوباء، 25 القا و580 من بينها 24 الفا و 676 حالة شفاء و766 حالة وفاة إلى جانب 138 حالة نشطة (حاملة للفيروس).

وتلقى 674 مواطنا، اليوم، لقاحا مضادا للفيروس توزعوا إلى 392 انتفعوا بالجرعة الأولى و282 تلقوا الجرعة الثانية من التطعيم.





المنستير-كوفيد19: عدم التصريح بوفيات جديدة لليوم الرابع على التوالي



سجلت الدائرة الصحية بالمنستير لليوم الرابع على التوالي عدم التصريح بوفيات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ليستقر مجموع الوفيات منذ مارس 2020 وإلى غاية 15 أكتوبر الجاري في حدود 1006 وفيات، وفق آخر حصيلة أعلنت عنها اليوم الاحد الإدارة الجهوية للصحة بالمنستير.

وتطور في المقابل عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الفترة مارس 2020-15 أكتوبر 2021 إلى 39 ألفا و999 إصابة منها إصابتان مسجلتان بتاريخ 15 أكتوبر الجاري، وارتفع كذلك مجموع حالات التعافي من هذا الفيروس إلى 38 ألفا و853 حالة شفاء من بينها 16 حالة تعاف إضافية.

وسجلت الجهة بتاريخ 15 أكتوبر الجاري 13 حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد مقيمة في المؤسسات الصحية العمومية والخاصة بولاية المنستير، و140 حالة نشطة.

وشهدت الجهة الصحية بالمنستير خلال الفترة 13 مارس 2021-16 أكتوبر 2021 تلقيح مجموع 288 ألفا و650 شخصا بالجرعة الأولى من التلقيح ضدّ فيروس كورونا المستجد أي 48 في المائة من سكان ولاية المنستير، و178 ألفا و813 ألفا و813 شخصا بالجرعة الثانية من التلقيح أي 29 فاصل 73 في المائة من مجموع سكان الجهة، حسب الإدارة لجهوية للصحة بالمنستير.

وتلقى التطعيم أمس في اطار الايام المفتوحة للتلقيح المكثف، 1480 شخصا ممن أعمارهم 40 سنة فما فوق من بينهم 632 شخصا اختاروا تلقي جرعة تلقيح من نوع "فايزر"، و388 شخصا آخر فضلوا جرعة من "استرازينكا"، حسب المدير الجهوي للصحة بالمنستير.









القافلة الصحية للتقصي السريغ لكوفيد والتلقيح تحل بالقلعة الخصبة وتلقيح عدد من المواطنين بلقاح جنسون اند جونسون



حل القافلة الصحية للتقصي السريع لفيروس كوفيد 19 وحملة التلقيح والتقصي لسرطان الثدي صباح اليوم الأحد في محطة القطار بالقلعة الخصبة من ولاية الكاف أين استقبل الفريق الطبي وشبه الطبي ، عدد من المواطنين وتم تطعيمهم بلقاح جونسون اند جونسون ذي الجرعة الواحدة حسب ما افادت به وزارة الصحة في بيان لها الاحد.



واضافت الوزارة ان الفريق الطبي قام كذلك بالكشف المبكر لسرطان الثدي لعدد من نساء الجهة.



يذكر ان القافلة الصحية التي انطلقت يوم أمس السبت 16 أكتوبر عبر قطار صحي يحتوي تجهيزات طبية من بينها آلة التشخيص بالصدى، وبمشاركة أطباء من القطاعين العام والخاص، تواصل جولتها في يومها الثاني لتحلّ ظهر اليوم في محطة السرس من ولاية الكاف ثم محطة بورويس من ولاية سليانة قبل ان تختم نشاطها مساء اليوم في محطة القطار ببورويس من ولاية سليانة.











الكاف: تسجيل 06 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد دون تسجيل حالات وفاة



سجلت الادارة الجهوية للصحة بالكاف اليوم الاحد في تحيين جديد لتطور الوضع الوبائي المتصل بانتشار جائحة "كورونا" بالجهة 06 إصابات جديدة بعدوى الفيروس، وذلك بعد صدور نتائج 63 تحليلاً مخبريا لعينات رفعت بتاريخ 14 و15 اكتوبر الجاري



ولم يقع، وفق ذات التحيين، تسجيل حالات وفاة جديدة ليستقر عدد الوفيات في حدود 688 شخصا، وبلوغ إجمالي الاصابات المؤكدة بالفيروس 19617 اصابة، تعافى منهم 19561 شخصا



وأظهرت الإحصائيات الجديدة استقرار الأوضاع في مستشفيات الولاية حيث انخفض عدد الأشخاص المقيمين بها إلى 16 مصابا منهم 09 اشخاص موزعين على أقسام الانعاش والعلاج المكثف، فيما تراجع عدد الأشخاص الخاضعين للحجر الصحي إلى 56 حالة.



ومن جهة اخرى وصل صباح اليوم إلى مدينة القلعة الخصبة، القطار الخاص المجهز صحيا الذي خصصته الشركة التونسية للسكك الحديدية بالتعاون مع وزارة الصحة والديوان الوطني للأسرة والعمران البشري لانجاز حملة خاصة للكشف عن سرطان الثدي وتقصي الاصابات بفيروس "كورونا" المستجد والتلقيح قبل أن يتحول إلى مدينة السرس بالجهة، وذلك في اطار ْالقافلة الصحية تحت شعار "على خاطر صحتكم تهمنا" لمناطق الشمال بما في ذلك ولايات زغوان وسليانة والكاف.



