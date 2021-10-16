وزيرا الداخلية و العدل يبحثان التنسيق بين وزارتيهما في عدد من المسائل

Publié le Samedi 16 Octobre 2021 - 07:30قراءة: 0 د, 32 ث
مثل تعزيز التنسيق بين وزارتي الداخلية والعدل، ومزيد تفعيل منظومة تأمين مقرات المحاكم، إضافة إلى توفير الظروف الملائمة لضمان إنفاذ القوانين، في حدود اختصاص كل وزارة، في مجال مكافحة الجريمة بكل أنواعها، وخاصة الفساد والاحتكار والتهريب، أبرز محاور لقاء جمع، مساء يوم الجمعة، وزير الداخلية، توفيق شرف الدين، ووزيرة العدل، ليلى جفال.

وأفاد بلاغ إعلامي لوزارة العدل، بأن "اللقاء يندرج في إطار تكريس الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطن، كحقه في المساواة أمام القانون وفي قضاء عادل وناجز ومستقل".

واتفق الوزيران، حسب المصدر ذاته، على عقد جلسات دورية لمتابعة مدى تقدم تنفيذ الإجراءات الكفيلة بتطبيق النقاط المشار إليها.

يشار إلى أن اللقاء عقد بمقر وزارة الداخلية بالعاصمة.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 234316



لمحة عن وزراء حكومة نجلاء بودن

En continu

Toutes les news

السبت 16 أكتوبر 2021 | 10 ربيع الأول 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:09 17:43 15:14 12:12 06:28 05:02
Babnet
17°
Babnet24°Babnet% 67:الرطــوبة
تونــسBabnet16°
4.63 كم/س
:الــرياح
Babnet
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
24°-1624°-1723°-1822°-1725°-17
  • Avoirs en devises
    21469,6

  • (14 oct)
  • Jours d'importation
    130
  •              1 € = 3,28746 DT        1$ =2,84208 DT
  • Solde Compte du Trésor   (14 oct)   2127,5 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة

Babnet Archive