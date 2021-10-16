وزيرا الداخلية و العدل يبحثان التنسيق بين وزارتيهما في عدد من المسائل

مثل تعزيز التنسيق بين وزارتي الداخلية والعدل، ومزيد تفعيل منظومة تأمين مقرات المحاكم، إضافة إلى توفير الظروف الملائمة لضمان إنفاذ القوانين، في حدود اختصاص كل وزارة، في مجال مكافحة الجريمة بكل أنواعها، وخاصة الفساد والاحتكار والتهريب، أبرز محاور لقاء جمع، مساء يوم الجمعة، وزير الداخلية، توفيق شرف الدين، ووزيرة العدل، ليلى جفال.



وأفاد بلاغ إعلامي لوزارة العدل، بأن "اللقاء يندرج في إطار تكريس الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطن، كحقه في المساواة أمام القانون وفي قضاء عادل وناجز ومستقل".



واتفق الوزيران، حسب المصدر ذاته، على عقد جلسات دورية لمتابعة مدى تقدم تنفيذ الإجراءات الكفيلة بتطبيق النقاط المشار إليها.



يشار إلى أن اللقاء عقد بمقر وزارة الداخلية بالعاصمة.



