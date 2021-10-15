رئيس الجمهورية يشرف على موكب رفع العلم على متن الجوالتين "الجم 213" و"دقة 214".

Publié le Vendredi 15 Octobre 2021 - 16:07قراءة: 0 د, 22 ث
أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الجمعة 15 أكتوبر 2021 بالقاعدة البحرية الرئيسية ببنزرت، على موكب رفع العلم على متن الجوالتين "الجم 213" و"دقة 214".

واطلع رئيس الدولة، بالمناسبة، على معرض يجسد تاريخ جيش البحر واستمع إلى عرض حول تصنيع البواخر والجوالات البحرية بالشراكة مع القطاع الخاص.

وحيا رئيس الجمهورية العلم على أنغام النشيد الوطني ثم تفقد تشكيلة من جيش البحر.

وسلم رئيس الدولة العلم لآمري الجوالتين، ثم تولى تفقد الجوالة "الجم 213" وخافرة أعالي البحار.

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