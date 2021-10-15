محامون يقدّمون شكوى جزائيّة ضد الرئيس السابق المنصف المرزوقي

Publié le Vendredi 15 Octobre 2021 - 13:53قراءة: 1 د, 21 ث
قدّم عدد من المحامين شكوى جزائيّة ضد الرئيس السابق المنصف المرزوقي تضمنت "طلب فتح بحث جزائي ضده وكلّ من سيكشف عنه البحث من أجل ارتكابه لجريمة الاعتداء على أمن الدولة الخارجي" وفق نصّ الشكاية .

وجاء في نص الشكوى التي تمّ رفعها أمس إلى وكيل الجمهوريّة بالمحكمة الابتدائيّة بتونس أنّ الرئيس التونسي السابق تدخّل يوم 12 أكتوبر الجاري على قناة "فرانس 24 " بصفته رئيس سابق وعبّر عن افتخاره بان يكون السبب في تأجيل القمة الفرنكفونية التي كانت ستنعقد بتونس شهر نوفمبر القادم.

وأشارت عريضة الشكوى إلى أنّه بعد تصريح المرزوقي وبعد تأجيل القمة، يعدّ ما أقدم عليه الرئيس السابق "عملا عدوانيا أضرّ بمصالح البلاد لحرمانها من حضور عدد كبير من الدول التي كانت ستجلب وفودها أموالا كثيرة لأنفاقها في تونس وتغذية الخزينة العامة للدولة بعملة الدولار واليورو.
كما جاء في هذه الشكوى إنّ هذه الأفعال "مناط القانون الجزائي التونسي في باب المتعلّق بالاعتداء على أمن الدولة الخارجي المعاقب عليه بالفصول الفقرة السابعة من الفصل الخامس والفصل 60 وما بعده من فصول المجلّة الجزائيّة التونسيّة وعليه تمّ رفع الدعوى القضائيّة من أجل فتح بحث جزائي ضدّ المرزوقي.
يذكر أن منصف المرزوقي، الذي تولى رئاسة الجمهورية بين عامي 2011 و2014، كان عبرعن مشاعر فخره على إثر قرار المجلس الدائم للفرنكوفونية، المنعقد الثلاثاء الماضي، والذي أوصى بتأجيل عقد القمة الفرنكوفونية بعام، بعد أن كان من المزمع تنظيمها في تونس يومي 20 و21 نوفمبر 2021 بجزيرة جربة.

يشار أيضا إلى أن رئيس الدولة طلب الخميس، في كلمة خلال اشرافه على اول اجتماع مجلس وزاري، من وزيرة العدل، بأن "تفتح تحقيقا قضائيا في حق من يتآمرون على تونس في الخارج"، مشددا على أنه "لن يقبل بأن توضع سيادة تونس على طاولة المفاوضات، فالسيادة للشعب وحده".

Commentaires


4 de 4 commentaires pour l'article 234278

Sarramba  (United States)  |Vendredi 15 Octobre 2021 à 18h 45m |           
بل إلغاء هته القمة، جنبت تونس ادهار أموال طائلة في سبيل عيون ونفوذ المستعمر الأبدي
ومتى أصبح رفض التمسح وتلحيس أكتاف مستعمر تونس وعدو الله وعدو الاسلام والمسلمين "ارتكاب لجريمة الاعتداء على أمن الدولة الخارجي"؟؟؟؟

Amor2  ()  |Vendredi 15 Octobre 2021 à 16h 27m |           
المرزوقي صرّح من فرنسا بأن لا تساندوا الإنقلاب و ساندوا الشعب..!!!!!
قيس سعيد صرّح من فرنسا بأنه لا يوجد مناخ يشجع على الإستثمار في تونس!!!!
من الجدير بالمحاكمة ..؟؟؟؟؟؟؟

Raisonnable  (United Kingdom)  |Vendredi 15 Octobre 2021 à 15h 58m |           
ههه وبعد هذه الشكوي على طريقة المحاكمات و القضايا المصرية’ سيتغير تصنيف تونس موديز و ستنعقد القمة الفرنكوفونية و سيتصلح حالنا. تعاسة الإنقلابي و جنوده ستقودنا إلى الهاوية

BenMoussa  (Tunisia)  |Vendredi 15 Octobre 2021 à 14h 29m |           
يجب رفع قضية في من كان السبب الحقيقي في تأجيل القمة والحاق الضرر بمصلحة البلاد
فبلاغ المنظمة الفرنكوفونية وقراراتها واضحة وجلية تبين الاسباب
فهل المنصف المرزوقي هو المسؤول عن اختفاء 7.5 مليون اورو أم انه سبب تعليق عمل قسم تونس في الجمعية البرلمانية للفرانكفونية أو على أن تكون تونس "قادرة على تنظيم القمة في أفضل الظروف".
كفاكم مغالطات وبهتانا



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