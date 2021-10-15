رابطة ابطال افريقيا - النجم الساحلي يبحث عن تحدي الجيش الرواندي على ميدانه

وات - يسعى النجم الساحلي الى تحقيق بداية موفقة في كاس رابطة الابطال الافريقية لكرة القدم عندما ينزل ضيفا على الجيش الرواندي غدا السبت في كيغالي في ذهاب الدور التمهيدي الثاني.



وكان النجم اعفي من خوض الدور التمهيدي الاول وسيستهل مغامرته القارية نهاية هذا الاسبوع باحثا عن تحقيق نتيجة ايجابية في كيغالي تعبد طريق الترشح الى دور المجموعات.



ويتطلع فريق جوهرة الساحل الى العودة بنتيجة ايجابية تخول له خوض مباراة الاياب بملعب المنستير الاسبوع القادم براحة لضمان التاهل الى دور المجموعات لرابطة الابطال الافريقية التي تبقى احد الاهداف الرئيسية لفريق جوهرة الساحل هذا الموسم.



وكان الفريق تحول الى العاصمة الرواندية يوم الاربعاء عبر رحلة عادية بوفد ضم 21 لاعبا غاب عنهم بالخصوص الحارس ايمن المثلوثي وايمن بن عمر.وواصل تدريباته في كيغالي .

ويبدو تحدي فريق الجيش على ميدانه في متناول ابناء المدرب لسعد الدريدي لاسيما في ظل الرصيد البشري الثري فضلا عن الخبرة الواسعة التي يتمتع بها زملاء ياسين الشيخاوي على الصعيد القاري.



وتتزامن هذه المباراة مع قدوم هيئة مديرة جديدة برئاسة ماهر القروي التي ستعمل على اعادة الفريق الى اعلى الواجهة على الصعيد القاري والسعي الى الفوز بلقب رابطة الابطال للمرة الثانية بعد الاول المحقق سنة 2007.



وكان فريق جوهرة الساحل استعد للموسم الجديد بشكل جيد من خلال خوض العديد من المقابلات الودية كان اخرها الفوز على الملعب الصفاقسي 1-صفر ثم على اتحاد بن قردان بنفس النتيجة.

ولئن يتوفر للمدرب زاد بشري ثري فانه ينقصه التجانس اللازم حيث يضم الفريق 9 لا عبين اجانب مع مزيج من لاعبي الخبرة وبعض الشبان من ابناء النادي وهو ما يجعل المدرب يحتار في اختيار التشكيلة الاساسية .



وحيث لم يجر الفريق اية مباراة رسمية في انتظار افتتاح البطولة نهاية الاسبوع الجاري. وفي ظل غياب بعض العناصر التي تخلفت عن الرحلة تبدو ملامح التشكيلة غير مكتملة .

ويرجح ان يغلب المدرب في مباراة الغد الطابع الدفاعي على الفريق تحسبا لكل طاريء.وينتظر ان تضم التشكيلة الحارس علي الجمل وعددا من اللاعبين من اصحاب الخبرة ومن الذين خاضوا الوديات الاخيرة منهم بالخصوص بوعلام المصمودي وصدام بن عزيزة ومحمد امين كشيش وحسين بن عيادة وايوب عياد وسليم بوخنشوش وزين الدين بوطمان وياسين الشيخاوي وفيني كومبي بونغونغا ويوسف العوافي.



ومن جهة اخرى ورغم مشاركاته المتعددة في مسابقة رابطة الابطال الافريقية فان الجيش الرواندي، الذي تاهل على حساب نادي موقديشو سيتي الصومالي بعد تعادله ذهابا خارج القواعد 0-0 وفوزه ايابا 2-1، لم يحقق نتائج تذكر لكنه يغذي طموحا في الاستفادة من لعبه على ميدانه من اجل مفاجاة التجم الساحلي .



