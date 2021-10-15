كاس الكنفدرالية الافريقية: اتحاد بن قردان بسعى لتامين نتيجة ايجابية رغم صعوبة المهمة امام نهضة بركان..

وات - يلاقي اتحاد بن قردان يوم غد السبت بملعب مصطفى بن جنات بالمنستير انطلاقا من الساعة الرابعة و النصف مساء,نادي نهضة بركان المغربي في مواجهة تلوح صعبة جدا باعتبار الامكانيات المحترمة وخبرة الفريق المغربي في مثل هذه المنافسات وهو حامل لقب النسخة قبل الماضية.



وسيسعى اتحاد بن قردان الى تجديد تالقه بعد ان ازاح فريق شرطة النيجر في الدور الماضي ويعي جهازه الفني بقيادة المدرب حسان القابسي ان مواجهة الغد ستكون مغايرة تماما باعتبار اختلاف موازين القوى بين منافس الدور الماضي ومنافس الغد وكذلك لطبيعة الامكانيات الفنية لنهضة بركان . ويراهن ابناء اتحاد بن قردان على عزيمتهم القوية واصرارهم على الظهور بوجه مشرف و تحقيق نتيجة ايجابية تسهل لهم المهمة في لقاء الاياب يوم 24 اكتوبر الجاري.



وحرصت الهيئة المديرة لاتحاد بن قردان على توفير كل ظروف التحضير الجيد للقاء من خلال دخول الفريق في تربص مغلق مطول على عين المكان بمدينة المنستير حتى يتمكن المدرب حسان القابسي من تامين جاهزية عالية فنيا و بدنيا للاعبين فضلا عن ضمان التركيز التام على هذا اللقاء الهام.



ويذكر ان كان فريق الاتحاد عرف تغييرين على مستوى الاطار الفني حيث تم الاستغناء عن خدمات المدرب رضا الجدي اثر التاهل على حساب شرطة النيجر في لقاء الاياب وتم استقدام كمال زعيم الذي درب الفريق خلال دورة المرحوم لطفي السبتي ثم تم انتداب المدرب الحالي حسان القابسي منذ اسبوعين و"هو تغيير لن يؤثر وفق مسؤولي الاتحاد على اداء الفريق " باعتبار معرفة القابسي باجواء النادي. ويعتبر ياسين عبيد الكاتب العام المساعد للفريق ان " الاجواء العامة صلب الفريق ايجابية للغاية في ظل اطار فني جديد بقيادة المدرب حسان القابسي الذي يحمل فكرة واسعة عن الفريق وتربطه علاقة متميزة سواء مع اللاعبين او المسؤولين حيث سبق و ان عمل مع النادي وكانت له تجربة سابقة ناجحة".

وسيكون الزاد البشري لاتحاد بن قردان مكتملا علىى ذمة المدرب حسان القابسي بعد تعافي الثنائي جيل باهيا و الصديق الماجري من الاصابة التي كانا تعرضا اليها, ليكون هذا الثنائي من الاوراق البديلة للاطار الفني للفريق حتى في صورة عدم ظهرهما كاساسيين في اللقاء.

كما استعاد حارس مرمى اتحاد بن قردان علي العياري كامل مؤهلاته البدنية و الفنية بعد التعافي من الاصابة التي كانت لحقته مؤخرا ,حيث ان المساعي حثيثة من اجل تاهيله للقاء السبت رغم تواجد الثنائي نور الدين الفرحاتي و صابر بن صالح .



ونظرا لاستحالة اضافة اسماء من اللاعبين المنتدبين الجدد في هذه المرحلة فان اتحاد بن قردان سيعول على ذات التركيبة التي خاضت مقابلتي الدور التمهيدي الاول ضد شرطة النيجر مع بعض الغيابات بفعل الاصابات والتحاق لاعب المنتخب الاولمبي شوقي بن خذر الذي شارك في المباراتين الوديتين ضد فرنسا.



وسيكون حسان القابسي سيكون مطالبا بوضع الرسم التكتيكي المناسب والبحث اولا عن الهجوم من اجل التهديف,ويعي ابناء بن قردان صعوبة المواجهة في الاياب وهم مدعوون لضمان اسبقية مريحة في ملعب بن جنات بالمنستير من اجل كسب اوفر حظوظ التاهل و تفادي مفاجات غير سارة في مواجهة العودة .

ومن جهته سيعمل فريق نهضة بركان المغربي الذي فاز في النسخة قبل الماضية بلقب كاس الاتحاد الافريقي لأول مرة في تاريخه لكنه خرج مبكرا من دور المجموعات في الموسم الماضي, على التعامل بذكاء مع لقاء ملعب بن جنات بالمنستير من خلال السعي الى تحقيق نتيجة ايجابية او العودة باخف الاضرار معولا في ذلك على الخبرة الكبيرة التي يتمتع بها في مثل هذه المسابقات و طبيعة زاده البشري المتجانس و الذي يتمتع بالاندفاع و الانسجام .

وتلوح مشاركة اللاعب عبد الكريم باعدي غير مؤكدة في مباراة الغد بسبب الإصابة التي تعرض لها في تربص المنتخب المغربي الرديف وسيخضع باعدي الى جملة من الكشوفات الطبية لتحديد طبيعة الاصابة ومدى جاهزيته للقاء المرتقب.

يذكر ان نادي نهضة بركان المغربي قد حل بالمنستير يوم الخميس المنقضي عبر رحلة خاصة الى مطار المنستير الدولي بعد ان قرر مسؤولوه السفر في رحلة مباشرة حتى يتجنب اللاعبون ارهاق السفر .



وسيقود حكم الساحة المصري محمود البنا المباراة بمساعدة مواطنيه هاني عبد الفتاح وأحمد توفيق.



