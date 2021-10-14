صدور أوامر رئاسية تقضي بإنهاء تكليف رئيس ديوان رئيس البرلمان من مهامه وإنهاء تسمية أربعة مكلفين بمأمورية بهذا الديوان

صدرت في العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، بتاريخ 14 أكتوبر 2021، خمسة أوامر رئاسية، تم بمقتضاها إنهاء تكليف رئيس ديوان رئيس البرلمان بمهامه وكذلك إنهاء تسمية أربعة مكلّفين بمأمورية بهذا الديوان.



فقد تم بمقتضى أمر رئاسي عدد 139 مؤرخ بتاريخ 14 أكتوبر 2021، إنهاء تكليف أحمد المشرقي بمهام رئيس ديوان رئيس مجلس نواب الشعب.



وقضى الأمر الرئاسي عدد 140، الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، بإنهاء تسمية وسيم الخذراوي بصفة مكلف بمأمورية بديوان رئيس مجلس نواب الشعب.



كما تم بموجب الأمر الرئاسي عدد141، الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، إنهاء تسمية أسماء الجمازي بصفة مكلف بمأمورية بديوان رئيس مجلس نواب الشعب.



وتم بموجب الأمر الرئاسي عدد 142، الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، إنهاء تسمية محمد الغرياني بصفة مكلف بمأمورية بديوان رئيس مجلس نواب الشعب.



وتم بموجب الأمر الرئاسي عدد 143، الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، إنهاء تسمية جمال الطاهر العوي بصفة مكلف بمأمورية بديوان رئيس مجلس نواب الشعب.



