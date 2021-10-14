صدور أوامر رئاسية تقضي بإنهاء تكليف رئيس ديوان رئيس البرلمان من مهامه وإنهاء تسمية أربعة مكلفين بمأمورية بهذا الديوان

Publié le Jeudi 14 Octobre 2021 - 17:23قراءة: 0 د, 45 ث
صدرت في العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، بتاريخ 14 أكتوبر 2021، خمسة أوامر رئاسية، تم بمقتضاها إنهاء تكليف رئيس ديوان رئيس البرلمان بمهامه وكذلك إنهاء تسمية أربعة مكلّفين بمأمورية بهذا الديوان.

فقد تم بمقتضى أمر رئاسي عدد 139 مؤرخ بتاريخ 14 أكتوبر 2021، إنهاء تكليف أحمد المشرقي بمهام رئيس ديوان رئيس مجلس نواب الشعب.

وقضى الأمر الرئاسي عدد 140، الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، بإنهاء تسمية وسيم الخذراوي بصفة مكلف بمأمورية بديوان رئيس مجلس نواب الشعب.

كما تم بموجب الأمر الرئاسي عدد141، الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، إنهاء تسمية أسماء الجمازي بصفة مكلف بمأمورية بديوان رئيس مجلس نواب الشعب.

وتم بموجب الأمر الرئاسي عدد 142، الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، إنهاء تسمية محمد الغرياني بصفة مكلف بمأمورية بديوان رئيس مجلس نواب الشعب.

وتم بموجب الأمر الرئاسي عدد 143، الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، إنهاء تسمية جمال الطاهر العوي بصفة مكلف بمأمورية بديوان رئيس مجلس نواب الشعب.

Commentaires


9 de 9 commentaires pour l'article 234238

Rommen  (Tunisia)  |Vendredi 15 Octobre 2021 à 11h 28m |           
في الأصل ينحني رئيس البرلمان و يذهب هو ديوانه أما. أن يعفي الديوان و يبقي على رئيس البرلمان فهو قانون ألعاب
حتى ناس بكري قالت نحي الراس وليس العروق

Sarramba  (Ukraine)  |Vendredi 15 Octobre 2021 à 10h 56m |           
@BenMoussa (Tunisia)
ذاك "الماصو" أقصد. الماصو الكبير الذي درّه الله الحليم، الجبار، الكريم، علينا من فضله ورحمته ... وهدايته... ولا عدوان الا على الضالمين... ولوكره الكافرون ، أسفله

BenMoussa  (Tunisia)  |Vendredi 15 Octobre 2021 à 10h 29m |           
@Sarramba
أخي في الله، أنا لا أقبل 'الماصوات' لانها مسمومة فعلا ومعنى
وقد أفاض الله علي سيلا من نعمه منها الصحة ورجاحة الفكر وإنارة الطريق فله الشكر والحمد
والله لا يضيع أجر المحسنين

Sarramba  (Ukraine)  |Vendredi 15 Octobre 2021 à 09h 26m |           
@BenMoussa (Tunisia)
صديقي في الدرب، في هذا السياق : جاكشي الماصو ؟؟؟ وقداش فيه؟؟؟
أنا جاني معبّي بالرصّة . من عند الحقّ، القهّار، ان شاء الله... والله لا يضيع أجر المحسنين

Sarramba  (Ukraine)  |Vendredi 15 Octobre 2021 à 09h 22m |           
باطل ، باطل، باطل .... والتاريخ لايرحم....ثم الله سبحانه وتعالى يعجّل وهو على كل سيئ قدير

BenMoussa  (Tunisia)  |Vendredi 15 Octobre 2021 à 08h 00m |           
نعم لي مأمورية ككل البشر وأفتخر بها
إنها إظهار الحق ومساندته وكشف الباطل ومحاربته
ومن حاد عن ذلك فأمره لله

Citoyenlibre  ()  |Vendredi 15 Octobre 2021 à 02h 51m |           
يبدو حتى انت لك مأمورية

BenMoussa  (Tunisia)  |Jeudi 14 Octobre 2021 à 20h 55m |           
خلاص رئيس وأربع مكلفين بمأمورية لدورة نيابية كاملة اقل بكثير مثلا، من احدى الجسور التي تم تشييدها على الطريق السيارة صفاقس ـ قابس وبقيت منذ سنين غير مرتبطة باي طريق ولا حتى بالارض
اما المهام فمعروفة في كل برلمانات العالم بما قي ذلك البرلمان التونسي منذ 64 سنة وحسب مامورية كل منهم

Citoyenlibre  ()  |Jeudi 14 Octobre 2021 à 18h 50m |           
رئيس وأربع مكلفين بمأمورية. كم كان خلاصهم وما هي مهامهم



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