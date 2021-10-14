تراجع مخزون السدود التونسية الى 667 مليون متر مكعب حتى 10 اكتوبر 2021

Publié le Jeudi 14 Octobre 2021 - 15:50قراءة: 0 د, 55 ث
تراجع اجمالي مخزون مياه السدود التونسية، حتّى يوم 10 اكتوبر 2021، بنسبة 3ر38 بالمائة لبيلغ 3ر667 مليون متر مكعب مقابل 9ر962 مليون متر مكعب خلال نفس الفترة من سنة 2020 .


وبيّن المرصد الوطني للفلاحة في نشريته "اليقظة" ، ان المعدل المسجل، يوم 10 اكتوبر، للسنوات الثلاث الماضية، بلغ زهاء مليار و 80 مليون متر مكعب .

وتستحوذ سدود الشمال على 3ر98 بالمائة من مخزون المياه في حين توجد 9 بالمائة على مستوى سدود الوسط و 7ر1 بالمائة بالسدود الواقعة في الوطن القبلي.

وتراجعت الايرادات الجملية للسدود، بدورها، حتى يوم 10 اكتوبر 2021 ، بشكل كبير لتبلغ 8ر19 مليون متر مكعب في حين قدرت خلال نفس الفترة من 200 بنحو 3ر115 مليون متر مكعب.

وسجل سد المولي نسبة امتلاء في حدود 7ر94 بالمائة يليه سد سيدي البراق بنسبة 9ر60 بالمائة في حين بلغت نسبة الامتلاء بسد بربرة زهاء 6ر50 بالمائة.

وشهد التساقطات المطرية بالمقارنة مع بيانات سنة 2020، تراجعا ملحوظا في الكميات المسجلة ، وقد بلغت 92 بالمائة بالجنوب الشرقي و 90 بالمائة بالجنوب الغربي و77 بالوسط الشرقي و 65 بالمائة بالوسط الغربي و 62 بالمائة بالشمال الغربي و 46 بالشمال الشرقي.

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