أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، الثلاثاء، عن تسجيل 33 بؤرة لمرض اللسان الأزرق عند الأبقار والأغنام ببعض الولايات، وفق ما أظهرته تقارير المصالح البيطرية في المندوبيات والتحاليل المخبريّة المنجزة بمعهد البحوث البيطرية بتونس



واعتبرت وزارة الفلاحة، في بلاغ لها، ان الوضع الصحي مستقر مقارنة بالسنة الفارطة (160) لكن يستدعي الحذر والمتابعة اللصيقة نظرا للعوامل المناخية التي شهدتها البلاد من ارتفاع درجات الحرارة ورطوبة عالية ملائمة لتكاثر الحشرات الناقلة لمرض اللسان الأزرق



كما دعت الى تجنب اقتناء حيوانات مجهولة المصدر والاتصال بالطبيب البيطري للإعلام عن كل حالات الإشتباه (إلتهاب الأغشية على مستوى العينين والأنف والفم وانتفاخ في الرأس...)



وحثّت على تفادي اخراج الحيوانات خلال فترة ذروة نشاط الحشرات، خاصة قبيل الغروب وما قبل طلوع الشمس، اضافة الى رشّها بمواد تساهم في إبعاد هذه الحشرات



وشددت الوزارة على ضرورة تنظيف محيط منشآت التربية بإزالة المياه الراكدة وكل الأدوات التي يمكن ان تكون مخبأ للحشرات علاوة على إزالة المياه الراكدة بالأماكن القريبة من محلات التربية مع القيام برش المبيدات المنصوح بها من طرف المصالح البيطرية لمقاومة الحشرات الناقلة



وأكدت على أهمية تجنب تراكم الأسمدة الطبيعية حول المستغلة ورش المبيدات فوقها



وتذكر الوزارة أن مرض اللسان الأزرق هو مرض حيواني بحت ولا ينتقل إلى الإنسان وهو مرض مستوطن في تونس منذ سنة 1999 وموجود بأغلب بلدان شمال وجنوب المتوسط والبلدان الإفريقية. وينتقل عبر حشرات تتكاثر بتوفر ظهور عوامل مناخية ملائمة (رطوبة وحرارة مرتفعة) مع وجود مناطق رطبة بالقرب من محلات التربية





