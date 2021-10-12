برمجة جملة من المواعيد الثقافية بولاية سوسة في افتتاح الموسم الثقافي الجديد

يتميز افتتاح الموسم الثقافي الجديد بولاية سوسة 2021/2022 ببرمجة العديد من الأنشطة الثقافية خارج الفترة الصيفية والتي تضم طيلة شهر أكتوبر معارض وتظاهرات موسيقية ومسرحية وسينمائية وأدبية وفكرية متنوعة .





وتتوزع جملة الأنشطة الثقافية المبرمجة في افتاح الموسم الثقافي الجديد بولاية سوسة الى 141 نشاطا ثقافيا ممتدة على كامل شهر أكتوبر الجاري



وانطلقت الأنشطة منذ يوم 9 اكتوبر الجاري بتنظيم الدورة السابعة لتظاهرة أكتوبر الموسيقي التي تتواصل فعالياتها الى موفى الشهر بكلّ من المسرح البلدي بسوسة والمركز الثقافي بسوسة والمعهد العالي للموسيقى بسوسة.



وينتظم ملتقى الفنون باكودة من 15 الى 22 أكتوبر الجاري متضمنا بالخصوص عرضا تنشيطيا بالدمى العملاقة ومعرضا للفن التشكيلي وعروضا في الرقص والمسرح والسينما والموسيقى.

وتحتضن دار الثقافة بالقلعة الكبرى "ويكند موسيقى" بالقلعة الكبرى أيام 15 و16 و17 أكتوبر الجاري يؤثثه بالخصوص الفنان الشاذلي الحاجي والفنانة كريمة بن عمارة وجوق مدينة سوسة للمالوف والموسيقى التقليدية.

كما تحتضن نفس الدار من 29 الى 31 أكتوبر أيام الرسم الكاريكاتوري.



وتنتظم من 15 الى 31 أكتوبر الجاري تظاهرة "ستارت ايفانت START EVENT" التي تتضمن بالخصوص عرض الإيقاع على البراميل للفنان انيس بوزيان وعرضا موسيقيا للفنانة شهرزاد هلال وحفل تكريم لاصحاب الإصدارات اصيلي مدينة مساكن.



وتتضمن الدورة الرابعة لتظاهرة 5/5 فن بحمام سوسة التي تنتظم من 27 الى 31 أكتوبر بالخصوص معرضا للفن التشكيلي وعرضا موسيقيا للفنان عدنان الشواشي وعرض مسرحية " هارب من الدولة الإسلامية " لشركة كلنديستينو".



اما دار الثقافة بمدينة القلعة الصغرى فتحتضن تظاهرة نسمات ثقافية خلال الفترة من 22 أكتوبر الى 12 نوفمبر والتي تتضمن معرضا للفنون التشكيلية وعروضا موسيقية ومسرحية



ويتميز النشاط الثقافي بدار الثقافة ببوفيشة بالخصوص بتنظيم تظاهرة " دار الثقافة تحتفل بالمولد النبوي الشريف أيام 23 و24 و31 أكتوبر وذلك الى جانب تنظيم تظاهرة البانوراما الثقافية بالمدارس الريفية أيام 15 و16 و17 أكتوبر



وتحتضن دار الثقافة بالنفيضة من 15 الى 30 أكتوبر الدورة الأولى لايام نوادي الاختصاص متضمنة بالخصوص انتاجات النوادي من العروض الموسيقية والمسرحية والسينمائية .



