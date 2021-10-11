"الجامعة التونسية للرياضة للجميع تتبنى مبادرة رائدة في دعم الاستثمار الخاص وبعث المشاريع الشبابية والرياضية"(جلال تقية)

اكد جلال تقية رئيس الجامعة التونسية للرياضة للجميع ان "الجامعة بصدد تجهيز مشروع رائد يرمي الى تشجيع المبادرات الخاصة لفائدة الشباب والرياضيين وخريجي المعاهد العليا للتربية البدنية من اجل المساهمة في المجهود الوطني الرامي الى ايجاد حلول لمعضلة البطالة والتهميش التي تعيش على وقعها هذه الفئة من المجتمع التونسي".



وافاد تقية في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء (وات) اليوم الاثنين ان "الجامعة التونسية للرياضة للجميع تسعى في اطار دورها المجتمعي ومعايشتها لقضايا ومشاكل الشباب لاسيما من الرياضيين الى الانفتاح على التجارب المقارنة في هذا المجال. ومن هذا المنطلق تم الاتفاق مع جمعية "تيبو" المغربية التي تعنى بمجال الادماج الاجتماعي والاقتصادي للرياضة من اجل الاستفادة من تجربتها وترجمتها في الواقع التونسي".



واشار الى ان عددا هاما من الرياضيين في تونس يعيش على وقع البطالة والتهميش وكذلك الظروف الصعبة مضيفا "سنعرض هذه المبادرة من اجل تقديم جملة من المشاريع وعرض افكار للاستثمار في مجال الرياضة مع توفير تكوين اقتصادي ومالي للشبان الذين سيتولون ادارة تلك المشاريع ومرافقتهم في كل مراحل انشاء تلك المبادرات وترجمتها على ارض الواقع".



واوضح رئيس الجامعة التونسية للرياضة للجميع ان "المئات من الشباب من خريجي معاهد علوم الرياضة والتربية البدنية يعانون من البطالة طويلة الامد ويمكثون سنوات طوال في انتظار تعيينهم من قبل وزارة الشباب والرياضة ولهذا فان الحل الامثل لهؤلاء على سبيل الذكر هو المبادرة الخاصة من خلال بعث المشاريع ذات التوجه الشبابي والرياضي" مؤكدا على مساندة سلطة الاشراف ودعمها لهذا التوجه.



واردف تقية ان "الجامعة التي ستبادر في توجيه الشباب الى بعث المشاريع الخاصة ستعمل على مرافقة هؤلاء انطلاقا من فكرة المشروع مرورا بالتكوين الضروري وكذلك الاحاطة المادية بالشراكة مع المستشهرين والمؤسسات المالية وشركات عالمية وكل الاطراف ذات العلاقة بمسالة الاستثمار الرياضي

والشبابي".



وتابع انه سيتم عقد لقاء افتتاحي مع الشباب العاطل عن العمل والمهتم بالاستثمار في القطاعين الشبابي والرياضي يوم 21 اكتوبر الجاري بالعاصمة بحضور كل الاطراف المتدخلة من اجل عرض بعض تلك المشاريع وكذلك الاستماع الى ملاحظاتهم وسننظم ورشات عمل على مدار 4 ايام من اجل اختيار باكورة تلك المشاريع والمرور الى مرحلة التكوين والتنفيذ مع مرافقتهم من اجل تذليل كل الصعوبات التي تعترض سبيلهم سواء على مستوى التمويل او الاجراءات الادارية".



وستعقد الجامعة التونسية للرياضة للجميع ندوة صحفية يوم الخميس 21 اكتوبر الجاري بالعاصمة لتسليط الضوء على تفاصيل هذه المبادرة الرائدة بحضور مختلف الاطراف ذات العلاقة.



