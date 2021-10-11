متابعة للوضع الوبائي بمختلف الولايات: الاثنين 11 أكتوبر ..

Publié le Lundi 11 Octobre 2021 - 10:24قراءة: 0 د, 45 ث
وات -

مدنين: صفر إصابة وصفر حالة وفاة بفيروس "كورونا" لأاول مرة منذ عدة اشهر

لم تسجل ولاية مدنين خلال ال24 ساعة الاخيرة، أية حالة وفاة او اصابة بفيروس "كورونا" من بين 286 عينة خضعت للتحليل، وذلك لاول مرة منذ عدة اشهر.
وسجلت الجهة، 43 حالة شفاء جديدة، أمام تحسن ملحوظ في الوضع الوبائي، وفق ما ذكره مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة، زيد العنز.
واستقر بذلك، العدد الجملي للوفيات في حدود 1145 وفاة، والاصابات في حدود 32595 اصابة محلية، في حين ارتفع اجمالي حالات الشفاء الى 31314 حالة شفاء.
وتوزعت حالات الشفاء الجديدة، بين كل من مدنين الشمالية وبن قردان ب10 حالات، ومدنين الجنوبية 6 حالات، وكل من ميدون وحومة السوق 4، وحالة شفاء واحدة بكل من اجيم وسيدي مخلوف.
وارتفع عدد جرعات اللقاح ضد فيروس "كورونا" بالجهة، منذ انطلاق عملية التلقيح، الى 297534 جرعة، منها 896 جرعة تم تقديمها، يوم أمس، بمركزي التلقيح الجهويين بكل من مدنين وحومة السوق.

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