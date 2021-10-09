التيار الشعبي يدين الدعوات المطالبة بالتدخل الخارجي ويدعو رئيس الجمهورية الى اتخاذ ما يلزم من إجراءات ضد محاولات التدخل في القرار الوطني

Publié le Samedi 09 Octobre 2021 - 19:52قراءة: 0 د, 55 ث
وات - أدان حزب التيّار الشعبي اليوم الخميس الدعوات المطالبة بالتدخّل الخارجي التي تتالت منذ تاريخ 25 جويلية ،على غرار ما أتاه الرئيس المؤقت السابق لتونس، المنصف المرزوقي اليوم بباريس عبر استجدائه وطلبه التدخّل الخارجي علنا.


وأوضح الحزب في بيان له أنّه ومنذ 25 جويلية الماضي تاريخ انتفاضة الشعب التونسي على "منظومة الفساد والإرهاب" تتالت دعوات رموز هذه المنظومة للتدخل الخارجي عبر استعمال كل أساليب الخيانة من اللوبيينغ إلى الكذب وتزييف الحقائق. واستنكر التيار الشعبي هذه الدعوات التي قال عنها في ذات البيان ،انها دعوات خيانة وليست وجهة نظر في ظلّ محاولات بعض القوى الأجنبية وغيرها من قوى الهيمنة الاستثمار في هؤلاء "العملاء" لابتزاز الشعب التونسي و الالتفاف على إرادته وممارسة الضغوط ضده. وطالب رئيس الجمهورية باتخاذ ما يلزم من إجراءات ضد كل محاولة للتدخل في القرار الوطني من أي جهة كانت ، داعيا الشعب والقوى الوطنيّة الوطنية لرص الصفوف والاستعداد لحماية استقلال البلاد وسيادتها وفرض ارادته الحرة.
 
وكانت مواقع قد تناقلت اليوم مقطع فيديو  لوقفة احتجاجية نظمها تونسيون اليوم بباريس يظهرمن خلاله  الرئيس السابق ،المنصف المرزوقي وهو يلقي كلمة و يدعو فرنسا  إلى رفض ما وصفه ب"الانقلاب" وعدم الوقوف إلى جانب نظام قيس سعيّد.

Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 233908

BenMoussa  (Tunisia)  |Samedi 09 Octobre 2021 à 21h 09m |           
أيهما تعتبر دعوة الى التدخل الاجنبي يا أحمق
الدعوة للمساندة
ام الدعوة لعدم المساندة

BenMoussa  (Tunisia)  |Samedi 09 Octobre 2021 à 20h 23m |           
هل الدعوة الى "رفض ما وصفه ب"الانقلاب" وعدم الوقوف إلى جانب نظام قيس سعيّد" هي دعوة للتدخل الاجنبي؟ ! ! !



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