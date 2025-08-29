Babnet   Latest update 20:36 Tunis

كرة السلة: البرتغالي فاسكو كورادو مدربا جديدا للملعب النابلي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68b1faa2e97ae1.90673441_pqfljehkminog.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 29 Août 2025 - 20:36 قراءة: 0 د, 27 ث
      
أعلن الملعب النابلي اليوم الجمعة عن تعيين المدرب البرتغالي فاسكو كورادو على رأس الإطار الفني لفريق الأكابر لكرة السلة، وذلك للموسم الرياضي 2025-2026.
وسبق للمدرب فاسكو كورادو الإشراف على النادي الافريقي والاتحاد المنستيري، كما شغل خطة مدرب مساعد للمنتخب التونسي مع مواطنه ماريو بالما.
وكان الملعب النابلي ضمن في اعقاب الموسم الماضي عودته إلى مصاف النخبة.

يذكر أنّ الملعب النابلي المتوّج بلقب البطولة الوطنية في 8 مناسبات ولقب كأس تونس في 12 مناسبة يبحث منذ سنة 2010 على أول لقب محلي له وذلك بعد أن توّج قبل 15 عاما بالثنائي.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 314085


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 29 أوت 2025 | 6 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:24
18:54
16:01
12:27
05:48
04:17
الرطــوبة:
% 78
Babnet
Babnet34°
27° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet27°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
34°-27
33°-24
34°-23
42°-25
33°-25
  • Avoirs en devises
    24859,6

  • (29/08)
  • Jours d'importation
    108
  •              1 € = 3,38567 DT        1$ =2,91480 DT
  • Solde Compte du Trésor   (29/08)   1162,0 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 20:36 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    