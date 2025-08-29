كرة السلة: البرتغالي فاسكو كورادو مدربا جديدا للملعب النابلي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68b1faa2e97ae1.90673441_pqfljehkminog.jpg width=100 align=left border=0>

أعلن الملعب النابلي اليوم الجمعة عن تعيين المدرب البرتغالي فاسكو كورادو على رأس الإطار الفني لفريق الأكابر لكرة السلة، وذلك للموسم الرياضي 2025-2026.

وسبق للمدرب فاسكو كورادو الإشراف على النادي الافريقي والاتحاد المنستيري، كما شغل خطة مدرب مساعد للمنتخب التونسي مع مواطنه ماريو بالما.

وكان الملعب النابلي ضمن في اعقاب الموسم الماضي عودته إلى مصاف النخبة.





يذكر أنّ الملعب النابلي المتوّج بلقب البطولة الوطنية في 8 مناسبات ولقب كأس تونس في 12 مناسبة يبحث منذ سنة 2010 على أول لقب محلي له وذلك بعد أن توّج قبل 15 عاما بالثنائي.