انتخاب ماهر القروي رئيسا جديدا للنجم الساحلي

Publié le Samedi 09 Octobre 2021 - 19:44قراءة: 0 د, 35 ث
تم مساء اليوم السبت انتخاب قائمة ماهر القروي لرئاسة النجم الساحلي خلال الفترة النيابية القادمة وذلك بمناسبة الجلسة العامة الانتخابية التي انعقدت بالمقر الاداري للنادي.
ويخلف ماهر القروي رضا شرف الدين الذي تراس النجم الساحلي منذ موسم 2012-2013.
واسفرت نتائج الانتخابات عن فوز قائمة ماهر القروي للمدة النيابية القادمة اثر حصولها على 733 صوتا من جملة 736 ورقة مع 03 اوراق ملغاة.

وتجدر الاشارة الى ان قائمة وحيدة تقدمت لانتخابات النجم الساحلي برئاسة ماهر القروي وتتالف على النحو الاتي:
ماهر القروي : رئيس
توفيق الزهروني : نائب رئيس
كمال بن عثمان : عضو و رئيس اللجنة المالية
قيس بن احمد : عضو و رئيس لجنة الشؤون القانونية
امين الرايس : عضو و منسق عام رياضات القاعة.

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