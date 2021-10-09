الرابطة 2: فوز امل جربة ميدون على مرجان طبرقة وديا 3-1

Publié le Samedi 09 Octobre 2021 - 18:22قراءة: 0 د, 19 ث
فاز فريق امل جربة ميدون على نادي مرجان طبرقة بنتيجة 3-1 في مباراة ودية جرت بعين دراهم تحضيرا لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم
وبدا امل جربة تربصه في طبرقة بداية الاسبوع بمشاركة 30 لاعبا تحت اشراف محمد العربي العرعوري كمدرب أول .
ويذكر من جهة اخرى ان فريق مرجان طبرقة سيشارك لاول مرة تاريخه في الموسم الجديد في بطولة الرابطة المحترفة الثانية.



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