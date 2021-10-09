الرابطة 2: فوز امل جربة ميدون على مرجان طبرقة وديا 3-1

فاز فريق امل جربة ميدون على نادي مرجان طبرقة بنتيجة 3-1 في مباراة ودية جرت بعين دراهم تحضيرا لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم
وبدا امل جربة تربصه في طبرقة بداية الاسبوع بمشاركة 30 لاعبا تحت اشراف محمد العربي العرعوري كمدرب أول .
ويذكر من جهة اخرى ان فريق مرجان طبرقة سيشارك لاول مرة تاريخه في الموسم الجديد في بطولة الرابطة المحترفة الثانية.
وبدا امل جربة تربصه في طبرقة بداية الاسبوع بمشاركة 30 لاعبا تحت اشراف محمد العربي العرعوري كمدرب أول .
ويذكر من جهة اخرى ان فريق مرجان طبرقة سيشارك لاول مرة تاريخه في الموسم الجديد في بطولة الرابطة المحترفة الثانية.
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 233904