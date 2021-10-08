المهرجان الدولي للشعر بتوزر في دورته 41 تحت شعار "الشعر ومقاومة التطبيع" من 25 الى 27 نوفمبر

تقام الدورة 41 من المهرجان الدولي للشعر بتوزر في الفترة الممتدة من 25 الى 27 نوفمبر المقبل تحت شعار "الشعر ومقاومة التطبيع" وذلك نصرة لقضية الشعب الفلسطيني وفق مدير المهرجان عادل بوعقة .

وبين بوعقة في تصريح لوات أن المهرجان يرفع كذلك شعار نصرة قضايا التحرر في كافة أنحاء العالم مضيفا أن الدورة الجديدة ستمنح جائزة الكتاب النقدي بالاشتراك مع دار القلم بإسناد جائزة عينية قيمتها 150 نسخة من كتاب "الشعر التونسي" بغاية دعوة النقاد في تونس الى الالتفات للنقد الشعري.

وتتوزع فقرات الدورة الجديدة من المهرجان بين المعارض منها معرض للكتاب ومعرض تشكيلي والامسيات الشعرية والمداخلات الفكرية والامسيات الموسيقية الى جانب زيارة مواقع سياحية وثقافية على غرار موقع كستيليا.

ويشارك في الامسيات الشعرية والمداخلات الفكرية ضيوف من خارج تونس وذلك عبر تقنية السكايب نظرا للظرف الصحي العالمي وفق مدير المهرجان فضلا عن مشاركة مباشرة لعدد من الضيوف العرب والأجانب والتونسيين، حيث تتطرق الندوة الفكرية المقامة بمناسبة المهرجان الى محور الدورة وكذلك الى حركة النقد الادبي وذلك بمشاركة باحثين وأساتذة جامعيين من بينهم عادل خضر وآمنة الرميلي وعمر حفيظ.

وتراوح الامسيات الشعرية بين شعراء الجريد وشعراء تونسيين آخرين ويصاحب الموسيقي عادل بوعلاق القرارات الشعرية موسيقيا كما يغني أشعار عدد من المشاركين.



