منوبة: تقديرات بتضاعف صابة الزيتون والزيت خلال الموسم الحالي

وات - قدّرت صابة الزيتون لموسم 2021-2022 ، في ولاية منوبة، ب10 آلاف طن، أي ما يعادل 2000 طن من الزيت، مقابل 04 آلاف طن للموسم الفارط والتي عادلها من الزيت 800 طن، وذلك وفق المؤشرات التي عرضها، اليوم الثلاثاء، المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية الهادي الحمروني، خلال جلسة عمل خصصت للإعداد للموسم الفلاحي الجديد، وتقييم الموسم المنقضي ومدى نجاعة الاجراءات والاستعدادات.



واقترحت مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، خلال ذات الجلسة المنعقدة بإشراف والي الجهة محمد شيخ روحه وحضور ممثلي القطاع، افتتاح موسم جني الزيتون خلال الاسبوع الثاني من شهر نوفمبر المقبل، في مختلف ضيعات الزيتون بالجهة التي تعد حوالي مليون و11 ألف و900 شجرة زيتون على مساحة 12 ألفا و950 هكتارا اي حوالي 57 بالمائة من مساحة الاشجار المثمرة.



وباستعراض متطلبات موسم جني الزيتون، الذي يمتد طيلة 90 يوما، بينت المؤشرات المعروضة، خلال الجلسة، التي حضرها ممثلي الاتحاد المحلية للفلاحين ومختلف الادارات الجهوية ذات العلاقة، بأن ولاية منوبة تعد 15 معصرة، بطاقة تحويل جملية قدرت ب 700 طن في اليوم، وطاقة خزن قدرت ب1861 طنا، منها 10 معاصر بالسلسلة المسترسلة ومعصرتين بالضغط العالي و3 معاصر تقليدية.



وتم التأكيد بالمناسبة، على ضرورة دعم جهود التأطير، حول مختلف مراحل عمليات الجني والنقل والتحويل، وإلزام أصحاب المعاصر باتخاذ التدابير الضرورية لضمان إنتاج زيوت ذات جودة، مع إيلاء عناية خاصة لعمليات تصريف مادة المرجين.





