الأمل الرياضي بجربة ينهي غدا تربصه بمركز التربصات بعين دراهم

Publié le Vendredi 08 Octobre 2021 - 14:44 قراءة: 0 د, 19 ث
يختتم فريق الأمل الرياضي بجربة المنتمي للرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم غدا تربصه بمركز التربصات بعين دراهم. وينتظر ان يجري الفريق مساء اليوم مباراة ودية مع المرجان الرياضي بطبرقة إنطلاقا من الساعة 16

ويشارك في التربص 30 لاعبا تحت اشراف محمد العربي العرعوري كمدرب أول للأمل الرياضي بجربة بمساعدة وديع الوشاني (مساعد مدرب)، يسري بلخير (مدرب الحراس) و محرز موفق (معد بدني).

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