قبلي: بلدية دوز تنظم حملات نظافة استعدادا للموسم السياحي وللدورة 53 للمهرجان الدولي للصحراء

Publié le Jeudi 07 Octobre 2021 - 14:40قراءة: 1 د, 23 ث
وات - انطلقت بلدية دوز بولاية قبلي، في تنظيم حملات نظافة بالمنطقة السياحية جنوبي المدينة وبعدد من الشوارع الرئيسية، وذلك تزامنا مع انطلاقة الموسم السياحي واستعدادا للدورة 53 للمهرجان الدولي للصحراء التي ستنتظم من 23 الى 26 ديسمبر المقبل.
واوضح رئيس بلدية دوز ، بلقاسم بن حامد، في تصريح أفاد به (وات)، ان الجهة تمثل خلال هذه الفترة الوجهة المحبذة للكثير من السياح من داخل تونس وخارجها، وخاصة من المولعين بتنظيم مسابقات "الرالي" الصحراوية، وهو ما جعل البلدية تكثف من حملات النظافة، خاصة بأبرز شوارع المدينة وبالمنطقة السياحية.
وأشار، الى ان الاستعدادات للمهرجان الدولي للصحراء، الذي يمثل عرس المدينة، تشمل بالاساس تجميل مداخل المدينة من اعمال تنظيف وتبييض وانارة، علاوة على الاتفاق مع مكتب دراسات للقيام بعملية صيانة مستعجلة للمدارج المخصصة للجماهير بساحة حنيش، التي تمثل احد اكبر مسارح الهواء الطلق بالعالم، والتي تستقبل سنويا اكثر من 100 الف متفرج طيلة ايام المهرجان.
وبين ذات المصدر، وجود دراسة متكاملة حول اعادة تهيئة ساحة حنيش، وصيانة المدارج باعتمادات تفوق قدرات البلدية التي ستعمل على ايجاد التمويلات الضرورية لانجاز هذا المشروع من قبل الوزارات المتدخلة في تنظيم المهرجان الدولي للصحراء.
ولفت ال انه قد يتم هذه السنة الاستغناء عن استغلال مدرج او اثنين بسبب تردي بنيتهما التحتية ومن اجل المحافظة على سلامة المتفرجين.
وفيما يتعلق بالجانب الصحي، عبر رئيس بلدية دوز، عن امله في ان يشهد الوضع الوبائي بالبلاد مزيدا من التحسن، مما سيساهم في انجاح الدورة 53 للمهرجان الدولي للصحراء، الذي يمثل الوجهة المحبذة للالاف من السياح من داخل البلاد وخارجها خلال عطلة الشتاء وتزامنا مع الاحتفال براس السنة الميلادية.
ولاحظ، في هذا الصدد، ان هيئة المهرجان وبالتعاون مع السلط الجهوية والمحلية والصحية في حالة انعقاد دائم من اجل التوصل الى بروتوكول صحي متكامل يضمن سلامة رواد هذه التظاهرة الثقافية.

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