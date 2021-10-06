رئيس الجمهورية يشرف على موكب تأبين شهداء حادثة سقوط الطائرة المروحية

أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد، بعد ظهر اليوم الأربعاء 6 أكتوبر 2021 بالمستشفى العسكري بتونس العاصمة، على موكب تأبين العسكريين الذين توفوا يوم أمس إثر سقوط طائرة مروحية عسكرية بمنطقة الحامة من ولاية قابس وهم:• الفقيد الملازم أول عصام العرفاوي،• الفقيد ملازم مهدي الدربالي،• الفقيد الوكيل محمّد بن صالح،وتلا رئيس الدولة الفاتحة ترحّما على أرواح شهداء تونس واستحضر مناقبهم وأثنى على ما تحلوا به من روح وطنية عالية، وتوجّه لعائلاتهم بخالص عبارات التضامن والمواساة في هذا المصاب الجلل راجيا الله تعالى أن يلهمهم جميل الصبر والسلوان وأن يتغمّد الشهداء الأبطال بواسع رحمته.