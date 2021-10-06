وحدات الحرس تحبط عمليات هجرة غير نظامية وتقبض على 16 شخصا

ألقت وحدات الحرس بالمنستير والمهدية وسوسة وصفاقس والقصرين والكاف، الثلاثاء، القبض على 16 شخصا في نطاق جهودها لمكافحة الهجرة غير النظامية، وفق ما أكدته وزارة الداخلية اليوم الأربعاء في بلاغ.



فقد احتفظت فرقة الأبحاث والتّفتيش للحرس الوطني بالمنستير بشخص محلّ خمسة مناشير تفتيش من أجل "تكوين وفاق والسرقة" ومحلّ حكم بالسّجن لمدة سنتين و8 أشهر.



وأحبطت وحدات الحرس الوطني بالمهديّة عمليّتيْ اجتياز للحدود البحريّة خلسة بمنطقتي الجمّ والبرادعة، وألقت القبض على أربعة أشخاص وحجزت سيّارة ومبلغا ماليّا قدره 9470 دينار متأتّ من عائدات ترويج المخدّرات، وفق ذات المصدر.



بدورها، تمكّنت وحدات الحرس الوطني بسوسة من ضبط ستة أشخاص، بينهم شخصان مفتّش عنهما من أجل قضايا حقّ عامّ، كانوا يعتزمون المشاركة في عمليّة اجتياز الحدود البحرية خلسة وحجزت سيّارة.



وألقت فرقتا الأبحاث والتّفتيش والارشاد البحري بصفاقس وإدارة الاستعلامات والأبحاث للحرس الوطني القبض على شخصين من منظمي عمليّات اجتياز الحدود البحرية خلسة.



وفي نفس السّياق، تمكّنت فرقة الأبحاث العدليّة بالقصرين من الاحتفاظ بشخص من أجل "تكوين وفاق يهدف الى اجتياز الحدود البحريّة خلسة".



وتمكّنت فرقة الأبحاث والتّفتيش للحرس الوطني بالكاف من الاحتفاظ بشخصين يحملان جنسيّتي دولتين إفريقيّتين (جنوب الصحراء) من أجل "اجتياز الحدود البريّة خلسة".



