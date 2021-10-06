سيدي بوزيد: تركيز مكتبة لفائدة تلاميذ مدرسة قطرانة الشمالية في إطار مشروع "مكتبة في كل مدرسة"

Publié le Mercredi 06 Octobre 2021 - 12:28قراءة: 0 د, 38 ث
وات - تم، اليوم الأربعاء، بمعتمدية سيدي بوزيد الشرقية من ولاية سيدي بوزيد، افتتاح مكتبة لفائدة تلاميذ المدرسة الابتدائية بقطرانة الشمالية، وذلك ببادرة من جمعية "نحن نقوم"، ضمن مشروع "مكتبة في كل مدرسة".

وبيّنت رئيسة هذه الجمعية، وداد فندولي، في تصريح لـ(وات)، ان تركيز هذه المكتبة يندرج في إطار برنامج "لنكن فاعلين..لنكن فاعلات"، والهادف الى تركيز عدد من المكتبات لفائدة تلاميذ المدارس بالجهات الداخلية، التي لا تتوفر على وسائل ترفيه للتلاميذ وتقليص الفوارق المعرفية بين تلامذة المدارس.

وأشارت، الى ان هذه الحملة انطلقت منذ 2018 ، حيث تم الى حدود هذا الشهر، تركيز 11 مكتبة بـ11 مدرسة، وتتضمن هذه المكتبات عدد من المجلات والقصص الخاصة بالأطفال والألعاب.

وأكدت، في ذات السياق، انه وبالتنسيق مع إدارة المدرسة، تم ضبط برنامج للتلاميذ للاستفادة بمحتويات المكتبة خاصة في ساعات الفراغ.



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