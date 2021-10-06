القصرين: المستشفى الجهوي يتعزز بدفعة جديدة من التجهيزات الطبية

Publié le Mercredi 06 Octobre 2021 - 14:37قراءة: 0 د, 35 ث
وات - تعزّز المستشفى الجهوي بالقصرين، اليوم الإربعاء، بدفعة من التجهيزات الطبية المتمثلة في آلات تنفس إصطناعي لقسم الانعاش بالمستشفى الجهوي وللوحدات المتنقلة للإسعاف والإنعاش الخاصة بنقل المرضى من معتمديات القصرين الشمالية والجنوبية وسبيطلة وتالة وفريانة الى جانب آلات لحقن الأدوية بالمستشفى الجهوي، وفق المدير الجهوي للصحة عبد الغني الشعباني.

وذكر الشعباني في تصريح ل(وات) أن هذه التجهيزات جاءت بعد التنسيق بين وزارة الصحة والإدارة العامة للصحة العسكرية من الهبات الدولية لتونس، مشيرا إلى أن من شأنها أن تساهم في تحسين جودة الخدمات الطبية بالمؤسسات الصحية بالجهة وفي مكافحة وباء "كورونا" وبقية الأمراض الأخرى

يشار الى أن المستشفى الجهوي بالقصرين تعزّز سابقا بتجهيزات وآلات طبية مختلفة، ببادرة من أبناء الجهة المقيمين بالخارج وجمعيات مدنية ناشطة بألمانيا وتونس.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 233674



لمحة عن وزراء حكومة نجلاء بودن

En continu

Toutes les news

الأربعاء 06 أكتوبر 2021 | 29 صفر 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:23 17:57 15:25 12:14 06:19 04:53
Babnet
27°
BabnetBabnet% 41:الرطــوبة
تونــسBabnet
7.2 كم/س
:الــرياح
Babnet
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
27°-2125°-2124°-2025°-1923°-18
  • Avoirs en devises
    21462,8

  • (5 oct)
  • Jours d'importation
    130
  •              1 € = 3,28488 DT        1$ =2,82919 DT
  • Solde Compte du Trésor   (5 oct)   2079,4 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة

Babnet Archive