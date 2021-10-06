القصرين: المستشفى الجهوي يتعزز بدفعة جديدة من التجهيزات الطبية

وات - تعزّز المستشفى الجهوي بالقصرين، اليوم الإربعاء، بدفعة من التجهيزات الطبية المتمثلة في آلات تنفس إصطناعي لقسم الانعاش بالمستشفى الجهوي وللوحدات المتنقلة للإسعاف والإنعاش الخاصة بنقل المرضى من معتمديات القصرين الشمالية والجنوبية وسبيطلة وتالة وفريانة الى جانب آلات لحقن الأدوية بالمستشفى الجهوي، وفق المدير الجهوي للصحة عبد الغني الشعباني.



وذكر الشعباني في تصريح ل(وات) أن هذه التجهيزات جاءت بعد التنسيق بين وزارة الصحة والإدارة العامة للصحة العسكرية من الهبات الدولية لتونس، مشيرا إلى أن من شأنها أن تساهم في تحسين جودة الخدمات الطبية بالمؤسسات الصحية بالجهة وفي مكافحة وباء "كورونا" وبقية الأمراض الأخرى



يشار الى أن المستشفى الجهوي بالقصرين تعزّز سابقا بتجهيزات وآلات طبية مختلفة، ببادرة من أبناء الجهة المقيمين بالخارج وجمعيات مدنية ناشطة بألمانيا وتونس.





