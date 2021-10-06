سليانة: ضبط برنامج إحتفالي بمناسبة اليوم العالمي للمسنين تحت شعار "شيخوخة آمنة زمن الكورونا وما بعدها"

Publié le Mercredi 06 Octobre 2021 - 14:48قراءة: 0 د, 53 ث
وات - ضبطت مصالح المندوبية الجهوية للمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، بولاية سليانة، برنامجا إحتفاليا تحت شعار "شيخوخة آمنة زمن الكورونا وما بعدها"، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمسنين.

وذكر، رئيس مصلحة المسنين بالمندوبية، نادر الوسلاتي، اليوم الإربعاء، لـ"وات"، أن البرنامج يتضمن أياما جهوية إحتفائية، وسينطلق، يوم غد الخميس، بمركز الإعلامية بمدينة سليانة، حيث ستنتظم ندوة تحت عنوان "التصرف في الوقت الحر في ظل جائحة كورونا وما بعدها"، وذلك بالتنسيق مع فرع الإتحاد التونسي للتضامن الإجتماعي وجمعية المتقاعدين بولاية سليانة.

وأضاف، أن مصالح مندوبية المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، ستقوم يوم الإربعاء 13 أكتوبر الجاري، بزيارات ميدانية رفقة مصالح التضامن الإجتماعي وجمعية المتقاعدين لمعتمديات الكريب ومكثر وكسرى، فيما ستختتم الأيام الاحتفالية يوم الخميس 21 أكتوبر الجاري، بحلقة حوار مع مجمع "حرائر سيدي بورويس" تحت عنوان"المرأة المسنة العاملة في المجال الفلاحي وأثار جائحة كورونا ومخلفاتها الإقتصادية" بمقر المعتمدية.

وذكر الوسلاتي، في سياق آخر، أن الإشكاليات المتعلقة بالمسنين تكمن في شح الجمعيات الناشطة في هذا المجال، خاصة مع وجود مركز نهاري بالجهة لم يدخل بعد حيز الإستغلال بإعتبار أن الجمعية مجمدة، لافتا إلى أنه تم إقتراح هيئة تسييرية في إنتظار تفعيلها.

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