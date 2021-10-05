النجم الساحلي:قائمة ثانية برئاسة صلاح بن عمر تترشح للجلسة العامة الانتخابية

وات - تقدم صلاح بن عمر يوم الثلاثاء بترشحه لرئاسة النجم الساحلي الذي سيعقد جلسته العامة الانتخابية يوم السبت المقبل بداية من منتصف النهار وذلك بالمقر الاداري للنادي.



واوضح مصدر مسؤول صلب النجم الساحلي ل"وات" مساء اليوم ان قائمة صلاح بن عمر تالفت من الاسماء التالية :جلال كريفة ومهدي بن فرج ومحمد علي الجملي وطاهر الزرلي.



وكان ماهر القروي قد تقدم في وقت سابق بترشحه لرئاسة النجم الساحلي وتالفت قائمته من الاسماء التالية :

ماهر القروي : رئيس

توفيق الزهروني : نائب رئيس

كمال بن عثمان : عضو ورئيس اللجنة المالية

قيس بن احمد : عضو ورئيس لجنة الشؤون القانونية

امين الرايس : عضو ومنسق عام رياضات القاعة

وستنظر لجنة الإنتخابات لاحقا في ملفي المترشحين من القائمتين.

يذكر ان اخر اجل لتقديم الترشحات قدد حدد ليوم الثلاثاء 5 اكتوبر الجاري على الساعة السادسة مساء.

وتجدر الاشارة الى ان الرئيس الحالي رضا شرف الدين الذي يتراس النجم الساحلي منذ موسم 2012-2013 كان قد اكد خلال الجلسة العامة التقييمية التي انعقدت مساء السبت الماضي عدم ترشحه لرئاسة فريق جوهرة الساحل لفترة نيابية جديدة.







