الرابطة 2- باراج: الترجي الجرجيسي والشبيبة من أجل التأكيد و الملعب التونسي وأولمبيك مدنين بحثا عن التدارك

وات - سيكون الملعب البلدي بالساحلين غدا الاربعاء انطلاقا من الساعة الثالثة بعد الزوال ساحة لمنافسة قوية ومشوقة في قمة الجولة الثانية لدورة الصعود الى الرابطة المحترفة الاولى بين الترجي الرياضي الجرجيسي والشبيبة الرياضية القيروانية، في حين سيستضيف ملعب أحمد خواجة بالمهدية مباراة نادي أولمبيك مدنين والملعب التونسي في حوار رهانه التدارك.



وسيخطو الفائز في مباراة الترجي الجرجيسي وشبيبة القيروان خطوة هامة نحو الصعود.



ويبدو التكهن بنتيجة المباراة صعبا للغاية، بسبب حجم الرهان وتقارب مستوى الفريقين اللذين دخلا بقوة في الجولة الأولى بتحقيقهما نتيجة الفوز.

وسيكون أبناء المدرب منير راشد أمام تحد حقيقي لاثبات حسن استعدادتهم وتأكيد الانطلاقة الموفقة في رهان الباراج بعد فوز في مباراة الباراج "التمهيدي " على مستقبل قابس ثم فوز في الجولة الاولى لدورة الباراج الحاسم على الملعب التونسي بنتيجة 1 - 0 .



ومن جهته كسب فريق شبيبة القيروان تحت اشراف لاعبه ومدربه الاسبق عثمان الشهايبي فوزا معنويا على اولمبيك مدنين .وتخوض الشبيبة المباراة بحث عن دعم موقفها وتعزيز حظوظها في الصعود.

ومن جهتهما يبحث فريقا الملعب التونسي وأولمبيك مدنين عن التدارك وهما يعرفان جيدا ان اية نتيجة غير الفوز ستحكم على احدهما بالخروج مبكرا من دائرة المراهنة على الصعود .



وستسعى الفرق الأربعة خلال هذه الجولة الى دعم حظوظها في سباق التأهل من اجل العودة لصفوف فرق النخبة . وفضلا عن الملعب التونسي وشبيبة القيروان الناشطين في الرابطة الاولى في الموسم الماضي فان فريقي ترجي جرجيس واولمبيك مدنين سبق لهما اللعب ضمن بطولة النخبة الاولى وخاضا مقابلات باراج في موفى الموسم الماضي لكن الصعود كان من نصيب نادي حمام الانف وامل حمام سوسة.



وسيدير الحكم عامر شوشان مباراة ترجي جرجيس وشبيبة القيروان، في حين سيدير الحكم هيثم القصعي مباراة اولمبيك مدنين والملعب التونسي .



يذكر أنّ ترجي جرجيس وشبية القيروان يتقاسمان صدارة ترتيب الدورة برصيد 3 نقاط في حين يحتل أولمبيك مدنين والملعب التونسي تواليا المركز الثالث بـ 0 من النقاط.



تجدر الاشارة الى أنّ الفريق الذي سينهي بطولة الباراج في المركز الأول سيتأهل مباشرة للرابطة المحترفة الأولى وسيخوض غمار منافسات الموسم الجديد في المجموعة الثانية مع فرق النجم الساحلي، مستقبل سليمان، مستقبل الرجيش، النادي الافريقي، الاتحاد المنستيري، الأولمبي الباجي و هلال الشابة.



