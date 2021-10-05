متابعة للوضع الوبائي بمختلف الولايات: الثلاثاء 5 أكتوبر ..

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مدنين: تسجيل حالة وفاة واحدة و24 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" منها 3 حالات وافدة من ليبيا



سجّلت ولاية مدنين، حالة وفاة واحدة و24 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، منها 3 حالات وافدة من ليبيا و21 محلية، ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس إلى 1142 وفاة، والعدد الجملي للاصابات المحليّة الى 32539 إصابة، وفق ما ذكره، اليوم الثلاثاء، مدير الصحّة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة، بمدنين زيد العنز.

وجاءت هذه الاصابات الجديدة، من بين 774 عينة خضعت للتحاليل السريعة والمخبرية بنسبة حدوث بلغت 3 فاصل 1 بالمائة، في حين توزّعت هذه الاصابات جغرافيا بين 5 بحومة السوق، و4 بكل من مدنين الجنوبية وبن قردان، و3 بسيدي مخلوف وميدون، وإصابة واحدة بكل من أجيم ومدنين الشمالية.

وارتفعت حالات الشفاء إلى 31152 حالة، بتسجيل 30 حالة شفاء جديدة منها 13 ببن قردان و5 بكل من حومة السوق ومدنين الشمالية و3 بجرجيس وحالتي شفاء بكل من مدنين الجنوبية وميدون.

واعتبر الدكتور زيد، في تصريح لـ(وات)، أن الوضع الوبائي في تحسن من خلال تراجع الحالات المؤكدة وتراجع نسبة الحدوث الى أدنى مستوياتها رغم أهمية عدد التحاليل المجراة، الى جانب انخفاض عدد الوفيات وتواصل الاريحية بالمؤسسات الصحية والخاصة على مستوى أسرة الاكسيجين والانعاش.

من جانب آخر، تحسنت نسبة الاقبال على التلقيح ضد فيروس "كورونا"، خاصة خلال تنظيم الايام المفتوحة للتلقيح مع امكانية اختيار كل شخص من الفئة العمرية 40 سنة فما فوق لنوع اللقاح، علما وأنه تم يوم أمس تطعيم 1801 لترتفع عدد الجرعات المقدمة منذ انطلاق عملية التلقيح في مارس المنقضي الى 284939 جرعة.







