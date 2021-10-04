متابعة للوضع الوبائي بمختلف الولايات: الاثنين 4 أكتوبر ..

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قابس: تسجيل حالتي وفاة و14 اصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال اليومين الماضيين



أفاد منسق خلية اليقظة الصحية بالادارة الجهوية للصحة بقابس حسين جبران )وات) انه تم خلال اليومين الماضيين تسجيل حالتي وفاة (02) جديدتين بفيروس "كورونا" وأن العدد الجملي لحالات الوفاة بلغ 647 حالة.



وبين جبران أنه قد تم اجراء 203 تحاليل على عينات أخذت من أشخاص مشتبه في اصابتهم بالفيروس وأن نتيجة تحاليل 14 من هذه العينات قد جاءت "ايجابية"، واشار الى ان الاصابات تتوزع الى 05 اصابات بقابس المدينة و03 اصابات بكل من الحامة وقابس الجنوبية واصابة واحدة (01) بكل من مارث ووذرف وغنوش.



واوضح جبران ان العدد الجملي للاصابات قد بلغ 22229 اصابة وأن 21998 من بين المصابين بالفيروس قد تجاوزوا مرحلة نقل العدوى وأصبحوا غير حاملين لأعراض سريرية وانه توجد 229 حالة نشطة للفيروس وناقلة للعدوى تتوزع الى 95 حالة بقابس الجنوبية و37 حالة بمارث و29 حالة بوذرف و22 حالة بقابس المدينة و17 حالة بالحامة و07 حالات بكل من غنوش والمطوية وقابس الغربية و06 حالات بمطماطة الجديدة وحالتين (02) بمطماطة.



وبين جبران ان عدد المصابين بفيروس "كورونا" الذين يتم ايواؤهم باقسام "كوفيد 19" بالجهة يبلغ 19 مصابا ومصابة من بينهم 03 مصابين يقيمون بوحدة الانعاش بقسم "كوفيد 19" بالمستشفى الجامعي بقابس، وان نسبة الاختطار الجهوي لهذا الفيروس تبلغ 58 اصابة لكل 100 الف ساكن.



