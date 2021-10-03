النادي الصفاقسي يتعادل وديا مع سكك الحديد الصفاقسي 1-1

Publié le Dimanche 03 Octobre 2021 - 19:05قراءة: 0 د, 25 ث
تعادل النادي الصفاقسي مع سكك الحديد الصفاقسي 1-1 في المباراة الودية لكرة القدم التي اقيمت يوم الاحد على ملعب الطيب المهيري بصفاقس في اطار استعدادات الفريقين للموسم الرياضي الجديد 2021-2022.

ومنح محمد امين الحمروني التقدم للنادي الصفاقسي في الدقيقة 75 قبل ان يدرك سكك الحديد الصفاقسي التعادل عن طريق فايد بن حسين في الدقيقة 87.
وسيخوض النادي الصفاقسي بطولة الرابطة المحترفة الاولى التي تنطلق مرحلتها الاولى يوم 16 اكتوبر الجاري ضمن المجموعة الاولى. ويستضيف فريق عاصمة الجنوب في الجولة الافتتاحية نجم المتلوي.





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