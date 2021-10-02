حملة "مواطنون ضد الانقلاب" تدعو الى اجتماع شعبي لضبط خطة تحرك

وات - دعا الناشط السياسي جوهر بن مبارك معارضي رئيس الجمهورية قيس سعيّد الي اجتماع شعبي سياسي بالضاحية الجنوبية للعاصمة، دعت له مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب".



وابرز بن مبارك وهو احد منسقي المبادرة أن الهدف من الاجتماع هو ضبط خطة للتحرك ، مشيرا إلى أن المبادرة في حاجة لتجذر حراك الشارع وضبط سقوفه و ادواته للاسابيع المقبلة.



َوكانت هذه المبادرة المدعومة من أنصار وقيادات حركة النهضة وحلفائها ،قد أعلنت خروجها للشارع للتظاهر وبشكل دوري ضدّ قرارات قيس سعيد، ونظمت الأحد الماضي َوقفة احتجاجية بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة.



وأكد بن مبارك ان الامر لا يتعلّق بمسيرة او بوقفة احتجاجية بل باجتماع سياسي، مفتوح لكل المواطنين.



كما افادت الحملة على صفحتها الرسمية بالفايسبوك بأن الحملة هي احدى فعاليات مقاومة الانقلاب وليس بديلا عنها، معتبرة أن "المقاومة المواطنية ليست فقط تحشيدا جماهيريا في الشوارع بل هي أيضا اجتراح رؤى ورسم أفق للخروج من النفق" .



وأضافت ان الاجتماع سيحضره سياسيون ونشطاء ميدانيون وفاعلون حقوقيون (قضاة ومحامون) واعلاميون.



