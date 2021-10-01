لائحة الهيئة الإدارية القطاعية للشّؤون الدّينية محور اجتماع بين عظوم وممثلين عن اتحاد الشغل والجامعة العامة

خصص الاجتماع الذي جمع وزير الشّؤون الدّينية أحمد عظوم، أمس الخميس بمقر الوزارة، مع ممثلي الاتحاد العام التونسي للشغل والجامعة العامة للشؤون الدينية، للنظر في لائحة الهيئة الإدارية القطاعية للشّؤون الدّينية المنعقدة يوم 9 سبتمبر الفارط، واستكمال ملف التغطية الاجتماعية للإطارات المسجدية ليشمل قريبا جميع المعنيين به، وتوفير وسائل الوقاية من فيروس كورونا، والحرص على تطبيق البروتوكولات الصحية.



كما تناول الاجتماع، وفق بلاغ لوزارة الشؤون الدينية، النظر في إمكانية إفراد وحدة رصد ومتابعة التهديدات والاعتداءات الموجهة ضد الإطارات المسجدية والدينية خلال أدائهم لمهامهم بميزانية خاصة بها، والعمل على إعداد تصوّر جديد لإعادة هيكلة القطاع وتنظيمه، والتسريع في إصدار الأنظمة الأساسية الخاصة بأعوان وموظفي الشؤون الدينية، وتسريع تفعيل بعض الأوامر والنصوص القانونية المتعلقة بقطاع الكتاتيب والتفقد وسد الشغورات بمختلف المعالم الدّينية.



وتمّ الاتفاق بين الجانبين، على عقد جلسات خاصة بكل ملف منها على حدة انطلاقا من بداية الأسبوع القادم.



وثمن عظوم خلال الاجتماع، علاقة التعاون القائمة بين الوزارة واتحاد الشغل والحرص المشترك على تحسين الأوضاع الاجتماعية للعاملين في قطاع الشأن الدّيني، بما يكرس الأهداف النبيلة المرجوة منه، مبرزا ضرورة مزيد دعم هذا التعاون لتلافي النقائص التي لا تزال قائمة.



من جهته، عبّر منعم عميرة الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل المكلف بالوظيفة العمومية، عن ارتياحه لما شهده التفاوض مع الوزارة من نجاح في تحقيق عديد المطالب، داعيا إلى مواصلة العمل في نفس الإطار.



أما سمير الشفي الأمين العام المساعد المكلف بالمرأة والشباب والجمعيات، فقد أبرز أهمية الدور الذي تضطلع به الإطارات الدّينية في المحافظة على الهوية وتكريس قيم الإسلام السمحة ونشرها، مثمنا المكاسب التي تحققت في الغرض نتيجة الرؤية الإيجابية التي تجمع الطرف النقابي والقائمين على الوزارة.



كما حضر الاجتماع عبد السلام العطوي كاتب عام الجامعة العامة للشّؤون الدينية، وثلة من إطارات الوزارة.





