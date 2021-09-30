مستقبل القصرين - أنيس عبد القادر بوجلبان مدربا جديدا

أعلن المستقبل الرياضي بالقصرين، اليوم الخميس، عن تعيين المدرب أنيس عبد القادر بوجلبان مدربا لفريق أكابر كرة القدم، خلفا للمدرب سيف غزال.



ودخل الفريق بداية من اليوم في تربص تحضيري بمدينة صفاقس لمدة ستة أيام تحت اشراف المدرب الجديد استعدادا للمباراة الفاصلة التي ستجمعه يوم 6 اكتوبر بهلال الرديف من اجل التاهل الى البطولة المصغرة لتحديد الفريق الصاعد للرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم.



وتقام البطولة المصغرة ايام 10 و14 و17 اكتوبر حسب البرنامج التالي:



---الجولة الأولى : يوم الأحد 10 أكتوبر 2021

- المستقبل الرياضي بالسبيخة أو الجمعية الرياضية بأريانة / الملعب القابسي

- المستقبل الرياضي بالقصرين أو الهلال الرياضي بالرديف / النادي الرياضي بمنزل بوزلفة



--- الجولة الثانية : يوم الخميس 14 أكتوبر 2021

- الملعب القابسي / المستقبل الرياضي بالقصرين أو الهلال الرياضي بالرديف

- النادي الرياضي بمنزل بوزلفة / المستقبل الرياضي بالسبيخة أو الجمعية الرياضية بأريانة



--- الجولة الثالثة : يوم الأحد 17 أكتوبر 2021

- المستقبل الرياضي بالسبيخة أو الجمعية الرياضية بأريانة / المستقبل الرياضي بالقصرين أو الهلال الرياضي بالرديف

- النادي الرياضي بمنزل بوزلفة / الملعب القابسي



