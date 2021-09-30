كاس الاتحاد الافريقي - اتحاد  بنقردان و نهضة بركان المغربي يوم 16 اكتوبر المقبل بالمنستير

Publié le Jeudi 30 Septembre 2021 - 15:10قراءة: 0 د, 13 ث
تم تعيين مباراة الذهاب للدور الثاني لمسابقة كاس الاتحاد الافريقي لكرة القدم بين الاتحاد الرياضي بنقردان وفريق نهضة بركان المغربي ليوم السبت 16 اكتوبر المقبل بملعب بن جنات مصطفى بالمنستير ( س 16) حسب ما افاد به وكالة (وات) مصدر من هيئة الاتحاد الرياضي ببنقردان.

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