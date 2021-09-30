تم تعيين مباراة الذهاب للدور الثاني لمسابقة كاس الاتحاد الافريقي لكرة القدم بين الاتحاد الرياضي بنقردان وفريق نهضة بركان المغربي ليوم السبت 16 اكتوبر المقبل بملعب بن جنات مصطفى بالمنستير ( س 16) حسب ما افاد به وكالة (وات) مصدر من هيئة الاتحاد الرياضي ببنقردان.
كاس الاتحاد الافريقي - اتحاد بنقردان و نهضة بركان المغربي يوم 16 اكتوبر المقبل بالمنستير
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