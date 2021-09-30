كاس الاتحاد الافريقي - اتحاد  بنقردان و نهضة بركان المغربي يوم 16 اكتوبر المقبل بالمنستير

تم تعيين مباراة الذهاب للدور الثاني لمسابقة كاس الاتحاد الافريقي لكرة القدم بين الاتحاد الرياضي بنقردان وفريق نهضة بركان المغربي ليوم السبت 16 اكتوبر المقبل بملعب بن جنات مصطفى بالمنستير ( س 16) حسب ما افاد به وكالة (وات) مصدر من هيئة الاتحاد الرياضي ببنقردان.



