نابل: توقعات بزيادة بنسبة 14 بالمائة في صابة الزيتون

وات - قدرت مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بنابل صابة الزيتون خلال الموسم الحالي ب56 ألف طن زيتون زيت و4170 طنا من زيتون المائدة مسجلة بذلك تطورا بنسبة 14 بالمائة مقارنة بالموسم الفارط، وفق ما ذكره المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية حمزة البحري في تصريح ل(وات)



وأضاف المصدر ذاته، صباح اليوم الأربعاء، أن معدل الإنتاج على مدى الخمس سنوات الفارطة قدر ب49 ألف طن موزعة على 46570 طنا زيتون الزيت و3030 طنا بالنسبة لزيتون المائدة، واشار إلى أن مساحة الغابة الجملية للزيتون بالجهة تقدر ب27 ألفا و700 هكتار تتوزع على 26 الفا و500 هكتار زيتون زيت و1200 هكتار زيتون مائدة



وأكد العمل على توفير أحسن الظروف لضمان حسن سير موسم جني الزيتون وتفادي الاشكاليات التي يمكن ان تعترض الفلاحين وأصحاب المعاصر، مبرزا أن لجنة متابعة المعاصر ومصبات مادة المرجيل انطلقت منذ أواخر شهر أوت الفارط في القيام بزيارات ميدانية لمراقبة المعاصر ومتابعة عملية الصيانة بالإضافة الى زيارة مصبات المرجيل بمختلف المعتمديات واتخاذ الاجراءات الضرورية المتعلقة بالصيانة



وشدد في هذا السياق، على أهمية موسم جني الزيتون بالجهة باعتباره يتواصل على امتداد ثلاثة أشهر لاسيما وأنه يوفر حوالي 500 ألف يوم عمل ويشغل حوالي 3500 عامل



يشار الى ان عدد المعاصر بولاية نابل يبلغ 49 معصرة من بينها 47 معصرة عصرية، وتقدر طاقة التحويل اليومية ب 2500 طن.



