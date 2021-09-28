منوبة: تواصل اشغال توسعة وتهيئة عدد من المؤسسات التربوية

وات - تشهد مؤسسات تربوية من مدارس ابتدائية واعدادية ومعاهد ثانوية تواصل اشغال توسعة وصيانة بنسب تقدم في الاشغال متفاوتة تعود بعضها الى سنة 2018



وتشمل الاشغال، وفق معطيات المندوبية الجهوية للتربية بمنوبة، برنامج توسعات بقيمة تفوق ال04 مليون دينار متواصلة منذ سنة 2018، وتتضمن بناء قاعات جديدة، ومجموعات صحية ومطاعم وفضاءات تحضيرية وعدة عناصر للتهيئة والصيانة.



كما تشمل برنامج صيانة شاملة بقيمة 08،375 مليون دينار، منها أكثر من 02 مليون دينار مبرمجة خلال السنة الحالية، تتضمن تهيئة المرافق الاساسية بالمؤسسات التربوية، من مجموعات صحية وقاعات وساحات، بعضها متواصل والبعض الاخر (مبرمج للفترة 2020 و2021) ما زال في مراحل تقديم العروض او اعداد ملفات الصفقات أو تحيين اقساط الهندسة المعمارية.



وارجعت مصالح المندوبية تاخر انجاز بعض المشاريع المبرمجة او تعطلّها، الى عدم صرف اعتمادات الدفع من البنوك الاجنبية الممولة لعدد منها، فضلا على تسبب اضراب المهندسين الذي تواصل مدة ثلاثة اشهر خلال السنة الحالية في تعطيل البعض الاخر، وابرزها تهيئة المدرسة الابتدائية ببرج النور ببرج العامري (منذ سنة 2017) وذلك بعد توقف اشغالها في الوقت الذي فاقت فيه نسبة الانجاز ال50 بالمائة من العناصر المبرمجة.



وشهدت السنة التربوية الجديدة، انطلاق مشروع صيانة المجموعات الصحية والتهيئة العامة لقاعات التدريس بالمدرسة الاعدادية 02 مارس بالمرناقية (مبرمج منذ سنة 2019) بكلفة 01 مليون دينار وبنسبة اشغال تتجاوت ال20 بالمائة.



كما انطلقت اشغال مشروع التهيئة العامة للمدرسة الابتدائية خزندار بالدندان المبرمج ايضا بكلفة 01 مليون دينار، وتم الشروع في بناء اربع قاعات بعد هدمها، وذلك في انتظار انهاء اشغالها، والقيام بهدم قاعات جديدة واعادة بنائها.



وتولت مصالح المندوبية بمتابعة من المركز الجهوي للصيانة تركيز 04 قاعات جاهزة الصنع بالمدرسة تمهيدا للشروع في انجاز القسط الأول للمشروع الذي يتضمن بناء 10 قاعات عمودية ومجموعات صحية للتلاميذ وسياج.



وامام ما قد تسببه بعض الاشغال من ازعاج للعملية التربوية حرصت المندوبية الجهوية للتربية بالتنسيق مع ادارات المؤسسات التربوية، على عزل حضائر الأشغال عن التلاميذ لتأمين السير الطبيعي للدروس، وسط امتعاض من الاطار التربوي والهياكل النقابية التي طالبت وزارة التربية بوضع الاليات القانونية الكفيلة بتجاوز هذا الاشكال وخاصة مع شركات المقاولات المتعثرة وضعيفة الامكانيات.



يشار الى ان السنة الدراسية الحالية، شهدت احداثا واحدا وهو المعهد الثانوي بالمرناقية، كما تم القبول لعدد من مشاريع التهيئة والصيانة بعد انتهاء اشغالها على غرار القسط الاول من تهيئة وصيانة معهد الشباب دوار هيشر منوبة، ومشروع تعهد وصيانة معهد حنبعل طبربة منوبة، وتهيئة وصيانة مبيت معهد حنبعل طبربة والممول بالاشتراك مع البنك الأوروبي للتنمية، ومشروع تهيئة وصيانة المجموعات الصحية للتلاميذ بالمدرسة الإعدادية المعزية وادي الليل منوبة وصيانة المدرسة الإعدادية النموذجية بمنوبة.



